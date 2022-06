Cristina Șișcanu dezvăluie secretele neplăcute ale celebrității online: „Un influencer poate să muncească și 24/24” | EXCLUSIV

In articol:

În pauza luată de la activitatea în televiziune, soția lui Mădălin Voicu s-a simțit tot mai atrasă de munca de promovare pe internet și a încercat să rămână cât mai aproape de comunitatea ei de urmăritori, pe care a dezvoltat-o până la nivelul la care n-a mai simțit dorința de a se întoarce

Cristina Șișcanu: „E un job poate chiar mai solicitant decât altele.”

neapărat în TV. Chiar și așa, munca de influencer are și părți care nu sunt la fel de „sclipitoare” ca în postările de pe rețelele sociale.

Atunci când trebuie să manageriezi totul singur, libertatea poate să se transforme ușor în haos, iar Cristina știe bine acest lucru din perioada în care era realizator TV. A fi creativ cu postările și, în același timp cât mai sincer cu urmăritorii tăi, poate fi o provocare dacă solicitările pentru campanii de promovare se tot adună și nu știi cum să le mai faci față.

Citeste si: De ce e bine sa pui ulei in chiuveta inainte sa pleci in concediu: trucul care te scapa de o problema des intalnita- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Influencer-ul este un om care are un job, asta trebuie să înțeleagă lumea, și este un job destul de solicitant, chiar dacă nu înseamnă să mergi la birou și să ai un program din acela foarte bine stabilit. Ai program flexibil, dar un influencer poate să muncească și 24/24 de ore și nu exagerez când spun asta! În ultimele 2, 3 zile am crezut că leșin! Am avut foarte multe de făcut...urmează să plec din țară și am vrut să le și concentrez pe toate, să fie toate gata, ca să nu fiu nevoită să fac lucruri din vacanță. Este un job solicitant, la fel de solicitant ca altele. Poate chiar mai solicitant decât unele job-uri”, a declarat Cristina Șișcanu pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Cristina Șișcanu, tablou de familie din vacanță! Soția lui Mădălin Ionescu a transmis un mesaj special de Ziua Copilului

Cristina Șișcanu: „Am luptat mereu cu ura de pe Instagram și Facebook.”

Celebritatea online nu este solicitantă doar ca timp, ci ascunde și o față neplăcută a răutăților aruncate de cârcotași în mesaje și comentarii. Cristina a fost, nu de puține ori, ținta criticilor din cauza faptului că a fost mereu foarte deschisă în ceea ce privește alăptatul în public și din cauza faptului că, în opinia unora, își editează prea mult pozele pe Instagram și Facebook.

„Am luptat mereu cu ura de pe Instagram și Facebook, și nu pentru că mă afectează pe mine. Eu nu sunt genul de persoană care să sufere din cauza asta, pentru că eu m-am călit cu presa, încă de pe vremuri. De multe ori sunt surprinsă de mentalitatea persoanelor care comentează și eu sunt convinsă, sau cel puțin eram convinsă, că pot să schimb ceva în felul lor de a gândi, pentru că este spre binele lor. De ce trebuie să fii atât de înverșunat împotriva unei persoane pentru că poartă pantaloni scurți, și nu poartă o rochie, și să fii atât de supărat?(...) Tot timpul a existat treaba asta, să critici ce face cealaltă persoană. Nu doar o persoană publică, ci și acești oameni între ei. De multe ori, din cauza problemelor personale pe care le ai, pare că treci mai ușor peste ele dacă îți verși năduful pe rețelele sociale. Dimpotrivă, am încercat să le explic că își fac mai mult rău”, a mai spus Cristina Șișcanu.