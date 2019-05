Sinceră, deschisă şi cu o tristeţe apăsată pe chip, Cristina Şişcanu a vorbit, în exclusivitate, cu jurnaliştii WOWbiz.ro despre problemele grave şi situaţiile zguduitoare prin care trec, în România, tinerii, înseosebi copiii, cu nevoi speciale.

Fiul lui Mădălin Ionescu, Filip, este în această categorie, iar femeia pe care o consideră mamă ne-a povestit cum este viaţa adolescentului şi de ce acesta nu are niciun prieten "normal".

"Filip a fost primul copil care mi-a spus "mamă", nu Petra. Suntem de nouă ani împreună, iar eu îl iubesc foarte mult, am o slăbiciune pentru el. El este deja mare, are 15 ani, şi trebuie să spun că toată familia a suferit pentru el, pentru că nu există centre şi specialişti care să le facă mai uşoară viaţa copiilor cum este Filip şi să îi ajute să-şi croiască un drum în viaţă. Sunt doar nişte tentative de centre aş putea spune, dar nu la nivelul la care ar trebui. El merge la o şcoală normală, la o clasă specială. Colegii sunt prietenii lui. El nu are prieteni adolescenţi "normali", să zic aşa. Din păcate cei mici nu sunt învăţaţi de părinţi să accepte oamenii cu nevoi speciale şi să se comporte civilizat cu ei, aşa că tinerii ca Filip se confruntă cu respingere şi cu răutăţi", a spus Cristina.

Mai departe, amfitrioana emisiunii "Cristina Şişcanu Show" şi-a amintit un episod care l-a dărâmat, pur şi simplu, pe Filip, la vremea respectiva un copilaş de şapte-opt ani.

"A fost un caz alarmant, acum ceva timp, chiar pe strada noastră. Filip se juca mereu cu un vecin al nostru, de-o vârstă cu el. Se înţelegeau foarte bine şi erau de nedespărţit. La un moment dat însă, fratele băieţelului l-a certat de faţă cu Filip. I-a poruncit practic să nu se mai joace niciodată cu el că nu vorbeşte bine, că nu ţine obiectele cum trebuie în mână. Iar puştiul respectiv nu s-a mai apropiat de Filip de atunci, l-a ocolit. A fost o mare lovitură, o traumă pentru el. L-am dus la logoped, la psiholog, dar degeaba. Din momentul acela, când a fost jignit aşa, nu s-a mai apropiat de un copil care să nu fie special. Din când în când mai merge cu mama în Moldova, de unde sunt eu, şi acolo se simte bine, în largul lui, că oamenii sunt mai calzi şi primitori", a declarat Cristina în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.