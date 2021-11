Cristina Șișcanu, dezvăluiri fără perdea! Cu ce probleme de sănătate se confruntă vedeta: „Nu mă simt prea bine. Ieri am avut o criză”

In articol:

Cristina Șișcanu este mereu activă pe rețelele de socializare și gata să le povestească fanilor atât detalii legate de viața ei profesională, dar și despre viața personală.

Recent, aceasta a făcut niște dezvăluiri legate despre problemele de sănătate cu care se confruntă de ceva timp încoace.

Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]

Cristina Șișcanu, despre problemele de sănătate: „Efectiv nu am putut să ma ridic din pat”

Soția lui Mădălin Ionescu postează zilnic pe rețelele de socializare, dar cu o zi în urmă aceasta a lipsit motivat de pe Instagram. Cristina Șișcanu a dezvăluit în urmă cu câteva ore că nu a mai postat nimic pe platforma socială deoarece nu s-a simțit în stare.

Prezentatoarea TV le-a povestit internauților că de o perioadă are niște probleme cu spatele, iar durerile sunt crunte și o afectează pe toate planurile. Mai mult, aceasta nici nu a putut să se ridice din pat, căci imediat simțea niște dureri îngrozitoare.

„Nu mă simt prea bine. Ieri am avut o criză de spate, am început să am probleme cu spatele, așa în zona asta lombară pe partea stângă și efectiv nu am putut să ma ridic din pat. De aceea, nici nu am fost ieri activă pe Instagram”, a mărturisit Cristina Șișcanu pe Instagram.

Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]

De ce nu mai împart Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu același pat

Nu, nu este vorba despre niciun divorț sau vreo ceartă, ci pur și simplu de dorința fiicei lor. De când cei doi au devenit părinții Petrei, cea mică a devenit centrul universului lor și, uneori, ambii trebuie să se muleze pe dorințele ei. Ei bine, adesea aceasta vrea să doarmă cu mama ei, iar Cristina Șișcanu trebuie să-și lase soțul singur, în dormitor, și să doarmă cu fiica ei.

Cristina Șișcanu: Petra, mă culc cu tati?

Petra: FIGA (înseamnă „ciuciu' din rusă), nu îți dau voie!

Cristina Șișcanu: Pentru cei care urmează să devină părinți… să știți ce vă așteaptă!??? Aici Petra avea doi ani și vorbea moldovenește. Îi ceream voie să dorm cu tati, reacția ei este fabuloasă???