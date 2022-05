Cristina Șișcanu, gafă de proporții în vacanță! Detaliul rușinos observat de fani: „Ochii vigilenți ai urmăritorilor observă tot”

In articol:

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au decis să meargă în vacanță pentru câteva zile doar ei doi. Au ajuns în Italia, acolo unde vor avea parte de clipe minunate petrecute în cuplu. Distracția și voia bună au fost prezente cu ei încă din prima zi din vacanță, chiar dacă au fost nevoiți să aștepte în aeroport în România din cauza că avionul a avut întârziere.

Cirstina Șișcanu și-a încântat fanii cu imagini încă de la aeroport. Vizibil încântată de această vacanță petrecută în doi, soția lui Mădălin Ionescu este toată numai zâmbet, semn că îi prinde foarte bine aceste momente de relaxare deplină. Din unele puncte de vedere, însă, șatena a început cu stângul vacanța. Iată ce au observat fanii în primele imagini postate de Cristina Șișcanu din vacanță!

Cristina Șișcanu, „taxată” de fani chiar și în vacanță

Îmbrăcată în cele mai frumoase și colorate haine, internauții s-au bucurat să vadă imagini foarte frumoase cu Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu, aceștia simțindu-se bine în Milano.

Un lucru le-a atras atenția internauților, însă, în imaginile acesteia. Nu, nu este vorba despre atracțiile turistice, ci despre o „gafă” vestimentară, pentru că partenera lui Mădălin Ionescu a uitat să dea jos o etichetă de pe una dintre bluzele sale, aceasta fiind vizibilă în imaginile postate de ea.

Fără să mai stea pe gânduri, Cristina Șișcanu a rezolvat problema chiar de față cu fanii ei pe InstaStory. De asemenea, a mărturisit că ea nu observase nimic până să-i fie atrasă atenția de o internaută și că, în ciuda faptului că a băgat bluza la spălat, eticheta tot nu se dezlipise de la locul ei.

Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]

„Ochii vigilenți ai urmăritorilor observă tot! Bine că mi-a spus doamna aceea că a văzut în poză, eu nu am observat. Chiar dacă am spălat această bluză, această alarmă nu s-a dezlipit, ce-i drept am spălat-o la 20 de grade, hai să scăpăm de ea, se întâmplă și la case mai mari”, a spus Cristina Șișcanu pe InstaStory.