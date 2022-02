Cristina Șișcanu, în lacrimi pe internet! Ce anunț dificil a făcut soția lui Mădălin Ionescu: “Nu pot să vorbesc acum”

In articol:

Soția lui Mădălin Ionescu, Cristina Șișcanu, este o fire extrem de sensibilă, fapt ce s-a demonstrat de nenumărate ori. Așadar, recent, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil!” a povestit despre cazul unui băiețel bolnav, dorindu-și enorm să-l ajute, așa că le-a cerut ajutorul fanilor de pe Instagram să-l salveze.

Cristina Șișcanu s-a emoționat până la lacrimi atunci când a povestit

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil!” a vorbit pe pagina sa de Instagram despre un caz umanitar, mai precis despre un băiețel, Mihăiță pe numele său, care are nevoie de ajutor pentru un tratament ce este extrem de costisitor. Cristina Șișcanu a explicat că a ascultat-o pe mama micuțului bolnav, iar emoționată până la lacrimi, vedeta a cerut ajutorul comunității sale pentru a-l salva pe băiat.

Așadar, Cristina Șișcanu i-a îndemnat pe fanii din comunitatea sa să facă un efort mic, mai precis să doneze, doar pentru a-l salva pe băiețel, oferindu-i astfel șansele unei vieți normale.

„Am urmărit-o mai devreme pe mama lui Mihăiță care are nevoie de ajutor. Nu pot să vorbesc acum, o să las câteva imagini ca să înțelegeți ce problemă gravă are Mihăiță și că soluționarea acestei probleme stă în mâinile noastre și nu trebuie să facem un efort prea mare, un efort foarte mic, dar dacă fiecare dintre noi, cei care sunteți în comunitatea mea și nu numai, am reuși să facem acest gest, Mihăiță ar putea fi salvat și ar putea să aibă șansele unei vieți normale.” a povestit Cristina Șișcanu, în lacrimi, pe Instagram.

Soția lui Mădălin Ionescu, pusă la zid din cauza măștii de protecție

Cristina Șișcanu a fost infectată recent cu noul coronavirus, iar imediat după ce a ieșit din izolare, soția lui Mădălin Ionescu a mers la un salon de înfrumusețare. Vedeta a mers să-și facă manichiura, însă s-a ales cu foarte mulți nervi, asta pentru că o angajată ce se afla la recepție i-ar fi vorbit vedetei pe un ton mai neplăcut.

Cristina Șișcanu a explicat în mediul online că angajata s-a luat de ea pe nedrept. Mai precis, femeia i-a spus să poarte masca de protecție, în condițiile în care servea o cafea.

” Deci, oameni buni ce mi s-a întâmplat acum, nu-mi vine să cred, deci tremur toată, sunt plină de nervi și simt o revoltă împotriva nedreptății și prostiei și lipsei de respect. Atunci când mergi la salon, în mod normal trebuie să pleci de acolo cu o stare de bine, pentru că mergi să te relaxezi, să-ți faci niște proceduri din astea, fie mani, fie pedi...mi-am făcut manichiura, da...deci merg la un salon de vreo zece ani, dar nu în mod constant, este un salon aproape de casă și merg acolo..deși la început mergeam mereu, după aceaa, din cauza serviciilor care nu sunt tocmai cine știe ce, am rprit-o și am început să merg la alte saloane. Însă, câteodată mai merg și aici, pentru că, din comoditate, pentru că-i foarte aproape de unde stau. Am ajuns acolo, fata a început să-mi facă manichiura, o fată foarte drăguță pe care o știu de mai mult timp, mă întreabă dacă vreau o cafea și mă gândesc eu: da, hai să mai beau o cafea, deși am mai băut una dimineață... Îmi aduce fata o cafea, stăteam la mani, am început să beau din cafea, vine o angajată de la recepție și zice: să vă puneți masca!(...). Pe moment am fost efectiv bulversată, de ce? Beau cafea, voi mi-ați oferit o cafea. Și eu spun: păi beau o cafea. Și ea spune: Aa, beți cafea, atunci să vă puneți masca după ce terminați cafeaua. M-a luat așa prin surprindere și efectiv nu știam ce să fac, nu știam cu ce-am greșit...m-am adunat puțin și am zis: Stai un pic, de ce să-mi spună ea sa-mi pun mască după ce-mi beau cafeaua, asta în condițiile in care am venit cu mască, am stat cu mască, am scos masca când am băut cafeaua, ca să nu mai spun că eu am avut virusul, dar asta nu mai contează, am respectat legea.(...) M-a pus într-o situație extrem de proastă, erau și alte cliente pe acolo...urăsc nedreptatea. Fără să fi greșit, eu am fost pusă la zid. Nu puteau să stau fără să reacționez”, a spus vedeta, foarte supărată, pe pagina ei de Instagram.