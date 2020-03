Bravo, ai stil! Celebrities”! Prima declaratie a vedetei, inainte de prima intalnire televizata cu telespectatorii, din aceasta saptamana kalooga_36441" />

Incepand de saptamana aceasta, o noua celebritate se va alatura competitiei de stil si moda, “Bravo, ai stil! Celebrities”. Recent intoarsa de la “Survivor Romania”, acolo unde si-a testat limitele, in cea mai dura competitie de supravietuire, noua concurenta care completeaza podiumul celebritatilor inscrise la “Bravo, ai stil! Celebrities”, dupa eliminarea Biancai Giurcanu, de sambata seara, este Cristina Siscanu.

Cristina Siscanu este una dintre vedetele din Romania cu o vasta experienta in televiziune si o prezenta foarte activa in social media. Cu un stil vestimentar propriu bine conturat si asumat, ambitioasa si hotarata in ceea ce priveste alegerile, Cristina Siscanu isi va demonstra veleilatile artistice in show-ul “Bravo, ai stil! Celebrities”.

Cristina Siscanu afirma ca mizeaza, in aceasta competitie, pe indrazneala vestimentara si marturiseste ca parerile favorabile ale specialistilor in moda primite de-a lungul timpului ii dau curaj.

“Ma bucur foarte mult ca am intrat in competitia <Bravo, ai stil! Celebrities>, imi doresc sa invat lucruri despre moda si stil, aici, de la cei mai buni. Unul dintre punctele mele forte este faptul ca stiu sa combin piesele vestimentare. Am prins curaj, de-a lungul timpului, cand de foarte multe ori, oameni avizati sa faca acest lucru mi-au analizat tinutele vestimentare cu care m-am prezentat la diverse evenimente mondene. Acestia m-au aplaudat de foarte multe ori, si lucrul acesta mi-a dat curaj sa incerc sa fac combinatii vestimentare indraznete. Sunt increzatoare ca pot face lucruri foarte bune aici, la <Bravo, ai stil! Celebrities>”, spune Cristina Siscanu.

In editia de sambata seara a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities” a avut loc cea de-a doua eliminare din acest sezon. La finalul editiei, Bianca Giurcanu si Bianca Rus au fost concurentele in pericol de eliminare, cele doua tinere avand cel mai mic punctaj. Alaturi de acestea, la propunerea de eliminare, s-au alaturat si Calina Dumitrescu si Andreea Tonciu, indicate de celelalte concurente. Andreea Tonciu a fost salvata de la eliminare, in urma voturilor primite din partea telespectatorilor. Cea care a primit cel mai mic procentaj al voturilor si care a parasit competitia de stil a fost Bianca Giurcanu.

Nu ratati show-ul “Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzat de miercuri pana vineri, de la ora 22:00, si in fiecare sambata, de la ora 23:00, la Kanal D.