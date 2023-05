Cristina Șișcanu, la capătul puterilor! Soția lui Mădălin Ionescu nu a mai rezistat și a spus totul: „Sunt pe marginea prăpastiei. Trag de mine să nu mă doboare”

In articol:

Cristina Șișcanu este iubită și apreciată de mulți români, iar aceasta păstrează legătura cu urmăritorii ei prin intermediul rețelelor de socializare, în special pe Instagram, acolo unde le povestește fanilor ei aproape totul.

Așa s-a întâmplat și recent, căci sinceră din fire, vedeta și-a deschis sufletul în fața urmăritorilor ei și le-a povestit că ultima perioadă din viața sa nu a fost una tocmai bună pentru ea, pentru că se confruntă cu stări de oboseală, cel

mai probabil din cauza suprasolicitării.

Citește și: „Am dus copiii la bunici” Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au împlinit 12 ani de căsnicie! Cum au sărbătorit cei doi această zi specială

Soția lui Mădălin Ionescu a mai spus că mai sunt doar câteva zile până la vacanță, motiv pentru care încearcă să se pună pe picioare, pentru a se bucura de concediu.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Versurile obscene care s-ar fi auzit la încoronarea reginei Camilla. Momentul a devenit viral| VIDEO- stirileprotv.ro

”Cred că mă îndrept spre un burnout. De vreo săptămână am stări din astea de moleșeală cruntă și de epuizare, mi-am făcut test Covid, clar, sunt pe marginea prăpastiei și mă rog, trag de mine să nu mă doboare. Mai sunt vreo 10 zile până am o scurtă vacanță și sper să rezist până atunci. Să mă pot bucura de vacanță, apoi să revin fresh. De vreo lună și jumătate am simțit că urmează așa o perioadă”, a spus Cristina Șișcanu, pe Instagram.

Problema cu care se confruntă Cristina Șișcanu de aproape un an

Cristina Șișcanu împărtășește aproape totul cu urmăritorii ei din mediul online, iar recent, șatena le-a povestit că de aproape un an se confruntă cu o acnee de care nu scapă în fel și chip.

Citește și: Cristina Șișcanu se confruntă cu o mai veche problemă de sănătate. Vedeta caută în disperare vindecarea: „Să vedem care sunt cauzele și tratamentul”

Totuși, vedeta a ținut să precizeze că nu este pentru prima dată când se confruntă cu asta, căci și în trecut a avut astfel de probleme.

„Din când în când am niște pusee de acnee pe care, nu știu, vreau să le rezolv. Cam de aproape un an mă confrunt cu chestia asta. Eu am mai avut probleme cu acneea și în adolescență, apoi în facultate am rezolvat problema, apoi am mai avut și în timp ce alăptam, iarăși am rezolvat-o și acum, de ceva timp, revine. Merg să văd despre ce este vorba, să vedem care sunt cauzele și tratamentul”, a transmis Cristina Șișcanu, pe rețelele de socializare.