Cristina Șișcanu, mesaj emoționant pentru copilul din prima căsătorie al lui Mădălin Ionescu: „Lacrimile îmi curg șiroaie când scriu aceste rânduri”

In articol:

Relația dintre Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu a trecut deja testul timpului, cei doi formând unul dintre cele mai apreciate și iubite cupluri din lumea mondenă! Din rodul iubirii lor a rezultat o fetiță absolut adorabilă, Petra, care le umple inimile de căldură.

Nu este singurul copil pe care prezentatorul TV îl are. Mădălin Ionescu a devenit pentru prima dată tătic în urmă cu 18 ani, când prima lui soție, Mihaela Coșerariu, l-a adus pe lume pe Filip.

Astăzi este ziua de naștere a băietului, care a împlinit vârsta majoratului și este un motiv de sărbătoare în familia acestora. Cristina Șișcanu nu s-a mai putut abține și i-a dedicat un mesaj absolut emoționant pe rețelele de socializare, alături de un colaj de imagini în care cei doi apar împreună. Vedeta de televiziune se consideră mamă pentru Filip, pe care l-a văzut cum crește încă de la vârsta de 6 ani.

„La mulți ani, băiatul meu iubit! 18 ani… un ochi îmi râde și altul îmi plânge…

Parcă a fost ieri când m-ai luat de mână în parc și ne-ai pus, pe mine și pe tatăl tău, să ne ținem de mână… și de atunci suntem împreună, de atunci am devenit mamă… Aveai 6 ani…

Lacrimile îmi curg șiroaie când scriu aceste rânduri… Și astăzi mai simt revoltă împotriva destinului: de ce trebuie să duci o asemenea povară? Te iubim enorm și ne dorim din suflet să fii fericit. Ne înseninezi zilele cu fața ta solară și cu zâmbetul larg.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Citeste si: Mădălin Ionescu, moment sincer din intimitate, alături de Cristina Șișcanu: „Pentru un bărbat e și oarecum jenant”

Îti doresc tot binele din lume și voi fi mereu alături de tine! Ești un copil special, am crescut alături de tine și am învățat lecția răbdării și a iubirii necondiționate. ❤️❤️❤️ #filip”, a scris Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.

Mădălin Ionescu promite ca el și Cristina Șișcanu să rămână autentici, într-o eră unde aparențele înșală

În urmă cu câteva zile, prezentatorul TV a simțit nevoia să facă câteva clarificări pe rețelele de socializare.

Pentru că rețelele sociale sunt pline de peroane care afișează un anumit tip de viață și imagine, de cele mai multe ori care nu au nicio legătură cu realitatea, Mădălin Ionescu a vrut să le promită urmăritorilor săi că el și soția lui, Cristina Șișcanu nu vor recurge niciodată la astfel de șiretlicuri și vor rămâne mereu fără filtru pe internet.

Citeste si: Mădălin Ionescu și-a avertizat soția că pleacă de acasă! Cum a reacționat Cristina Șișcanu: „Poți să pleci 3-4 zile”

„Din când in când reușim să facem o poză impreună … Și asta e tot pe naturalețe, gen. Nu mi-am cosmetizat nicio fotografie. Nu ma pricep și nu ma interesează. Pentru un bărbat e și, oarecum, jenant. Știu ca trăim in era fake, in care totul e fardat pentru a parea altceva, pana și 💩. Ăștia suntem si vă salutam! 😘😘”, a scris Mădălin Ionescu pe rețelele de socializare.