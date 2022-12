Cristina Șișcanu, moment emoționant alături de Petra și fiul lui Mădălin Ionescu! Imaginile care i-au emoționat pe fani: „Cât de fericit este Filip! Se vede că e iubit”

In articol:

Cristina Șișcanu este ca o mamă pentru Ștefania și Filip, cei doi copii ai lui Mădălin Ionescu. Vedeta îi iubește și îi îngrijește la fel ca pe fiica sa, Petra.

Cristina Șișcanu, momente emoționante cu Petra și Filip

Nu a făcut niciodată diferențe între cei trei copii și nimeni și nimic cu este mai prioritar în viața sa, decât aceștia.

Cristina Șișcanu este foarte activă în mediul online și își ține urmăritorii la curent cu tot ce se petrece în viața sa. Recent, prezentatoarea TV s-a pregătit intens de sărbători și a împodobit bradul.

Citește și: Ce a făcut Cristina Șișcanu în club, la ziua lui Cătălin Botezatu! Mădălin Ionescu se afla acasă în tot acest timp: „Fără soț”

Înainte de aranjarea și decorarea bradului, Cristina Șișcanu a încins un dans cu Petra și Filip. Cei trei s-au distrat și s-au bucurat de momentul emoționant în familie. Mădălin Ionescu a filmat întreg momentul, iar prezentatoarea a distribuit filmulețul pe pagina sa de TikTok.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar fanii au fost foarte fericiți să vadă cât de bine se simte Filip în preajma Cristinei Șișcanu și a Petrei.

Citeste si: Persoanele care au relații intime în afara căsătoriei pot intra în spatele gratiilor. Ce pățesc femeile care fac adulter- kfetele.ro

Citeste si: Ana Maria Pantaze, croitoreasa care a câștigat „Românii au talent”, este șomeră. Nu mai are nimic din cei 120000 de euro câștigați- bzi.ro

„ Tot respectul! Filip este fericit”, „Cât de fericit este Filip! Se vede că e iubit”, „Tot respectul meu, Cristina, pentru cum te porți cu Filip. Îmi sunteți tare dragi”, au fost câteva dintre comentariile de la postarea Cristinei Șișcanu în mediul online.

Relația dintre Cristina Șișcanu și copiii lui Mădălin Ionescu, din fosta căsătorie

Înainte cu mai bine de 10 ani, Mădălin Ionescu a divorțat de prima sa soție, Mihaela Coșerariu. Cei doi copii ai cuplului au rămas în grija tatălui lor, Mădălin Ionescu, care devenise un părinte singur.

Citește și: Unde își va petrece Cristina Șișcanu Crăciunul. Soția lui Mădălin Ionescu nu renunță la tradiții

După ce și-a refăcut viața alături de Cristina Șișcanu, prezentatoarea TV și-a luat rolul de mamă în serios. Mai mult decât atât, vedeta a dat viață unei fetițe, ceva timp mai târziu. Chiar și după apariției Petrei în viața cuplului, Cristina Șișcanu nu i-a îndepărtat pe Ștefania și Filip, ba chiar i-a integrat în noua familie și s-a comportat cu ei ca și cum ar fi fost copiii ei.

„Noi avem copii de toate vârstele, cu preocupări diferite. Ştefania împlineşte 22 de ani, vrea să ia viaţa în piept şi se pregăteşte să se mute de acasă, la câteva străzi distanţă de noi, Filip are 15 ani, iar Petra are doi. Dacă o întrebi pe cea mică pe cine iubeşte cel mai mult o să spună că pe "Pepe". Aşa îl alintă ea pe Filip, nu ştiu de ce. Îi zice şi Filip, dar mai des "Pepe". Pe Ştefania o alintă "Sisi". Pe Filip îl mângâie, îl pupă, se joacă cu el, îi găteşte în bucătăria ei de jucărie, iar el se preface că bea şi mănâncă tot ce îi pregăteşte ea. Fac şi puzzle-uri împreună. Filip are o răbdare incredibilă cu ea", a declarat Cristina pentru WOWbiz.ro, în urmă cu ceva timp.

Cristina Șișcanu și Filip [Sursa foto: Instagram]