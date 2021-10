Cristina Șișcanu neagă toate zvonurile: ”Problema divorțului nu s-a pus niciodată”. Vedeta vine cu explicații și spune de unde a pornit totul

In articol:

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu sunt unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul de la noi. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” și prezentatorul de televiziune sunt împreună de mulți ani și au o fetiță minunată pe nume Petra. În ultima vreme, în mediul online au existat tot felul de speculații cu privire la un posibil divorț dintre ei doi, asta după ce moderatorul de televiziune a răspuns

la Instagram unor întrebări legate de relația lui cu Cristina.

Citeste si: Cristina Șișcanu, probleme în căsnicia cu Mădălin Ionescu?! A primit un mesaj incredibil: ”Nu mai strălucești ca înainte”

Ei bine, de acolo cuplul a început să primească o avalanșă de mesaje despre divorț. Acum, Cristina, foarte hotărâtă, a spus lucrurilor pe nume.

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

Citeste si: Mădălin Ionescu, primele declarații despre despărțirea de Cristina Șișcanu: „Nu am plecat de acasă...”

” Voiam sa vorbesc despre situatia aceasta cu divortul. Intr-adevar de vreo zece zile, ne intreaba foarte multe persoane daca am divortat, daca divortam...lumea e tot mai preocupata de subiect, pe Instagram ma tot intreaba persoane. Lumea afirma ca noi am divortat si cu parere de rau afirma acest lucru...sincer, nu stiu cum ar trebui sa raspund la o astfel de situatie. In primul rand, nu este adevarat. In al doilea rand, nu stiu de ce ar trebui sa ma justific daca e adevarat sau nu, dar inteleg aceasta curiozitate a persoanelor care ne cunosc, o inteleg, nu sunt absurda sa inteleg acest lucru.

Sincer, nu ma deranjeaza in niciun fel ca s-a speculat asta, pentru ca nu este adevarat. Dar intr-adevar a fost un pic incomod pentru ca a trebuit sa dam explicatii unor oameni. Nu intelegeam de ce exista asemenea intrebari din partea unor oameni pe care nu-i cunosc. Am cercetat problema si se pare ca tot internetul este impanzit de o stire despre ceva de genul acesta, a unui divort intre mine si Madalin, dar de fapt daca citesti articolele nu despre asta e vorba”, a spus Cristina Șișcanu, pe pagina ei de Instagram.

Cristina Șișcanu si Madalin Ionescu [Sursa foto: Instagram]

Cristina Șișcanu, despre divorțul de Mădălin Ionescu

Cristina Șișcanu neagă toate zvonurile și spune că problema divorțului nu s-a pus niciodată între ei doi. ”Problema divortului nu s-a pus niciodata, nu ne-am gandit la asa ceva, nu a fost cazul..nu exista asa ceva. Radem, glumim, dar lucrurile sunt destul de ciudate”, a mai spus Cristina Șișcanu.

Cristina Șișcanu si Madalin Ionescu [Sursa foto: Instagram]