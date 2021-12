Cristina Șișcanu, primele declarații despre presupusa sarcină. Andreea Mantea a aflat prima!

In articol:

În ultima perioadă s-a tot zvonit că, Cristina Șișcanu ar aștepta venirea a încă unui copil pe lume. După ce s-a tot fotografiat cu mâna pe burtică, fanii au început să devină sceptici și să-și pună semne de întebare.

Cu toate acestea, Cristina Șișcanu s-a hotărât să rupă tăcerea și să ne lămurească o dată pentru totdeauna, dacă barza a vizitat-o sau nu.

Cristina Șișcanu îi dă verdictul Andreei Mantea: Nu, doar grăsuță!

Cristina Șișcanu a răspuns la o serie de întrebări, în cadrul unei rubrici pe Instagram, iar una dintre curiozități a venit din partea Andreei Mantea .

Prezentatoarea TV a vrut să știe dacă soția lui Mădălin Ionescu este însărcinată. Bineînțeles Cristina Șișcanu i-a răspuns imediat Andreei Mantea și i-a dezvăluit că nu este însărcinată, ci doar se confruntă cu câteva kilograme în plus și astfel, a desființat toate speculațiile.

"Nu, doar grăsuță!", a fost răspunsul Cristinei Șișcanu, la întrebarea Andreei Mantea.

O altă persoană i-a dezvăluit Cristinei Șișcanu că ar fi visat că era însărcinată, dar aceasta nu a putut fi de îndeuplecat și i-a explicat imediat că

nu este, căutând imediat semnificația visului persoanei respective.

"A da?! Să știi că nu sunt! Mă uit repede ce înseamnă când visezi pe cineva că e însărcinată", a fost răspunsul Cristinei Șișcanu.

De asemenea, nici Andreea Mantea nu a fost ferită de astfel de zvonuri, iar Prezentatoarea TV a dat un răspuns asemănător cu al Cristinei Șișcanu, afirmând de altfel că are kilograme în plus și că nu este însărcinată.

„Am aflat că sunt însărcinată, din nou. Din ziare, nu din urma unui test sau a vreunei analize. Problema e ca aflu din ziare ca sunt însărcinată de vreo doi ani. Cumva am întrecut elefantul la gestație. Sunt însărcinată de vreo doi ani și nu mai nasc. Ce sarcină încăpățânată. Eu nu am voie să fiu grasă. Andreea Mantea este grasă, are burtică, șunculiță, kilograme în plus, dar nu este însărcinată. Este o bucurie pe care aș spune-o eu dacă aș fi, credeți-mă. De doi ani încoace, mă, de doi ani… nu, nu sunt, sunt doar grasă”, a fost replica Andreei Mantea, pe Instagram.

Cristina Șișcanu, dezvăluiri despre un al doilea copil:"Ne ia câteodată un avânt și ne propunem să facem copil!"

Cristina Șișcanu a dezvăluit în urmă cu puțin timp pe rețelele de socializare că ea și soțul ei și-au pus de mai multe ori în gând să mai aibe un copil, dar nu sunt siguri că ar putea să se descurce, având în vedere programul destul de încărcart.

Cu toate acestea, cei doi soți își doresc încă un bebeluș și nu au exclus de tot posibilitatea de a mai avea unul, dar așteaptă momentul potrivit.

„O, da, ne dorim! Ne ia câteodată un avânt și ne propunem să facem copil și apoi ne mai oprim din acest avânt când suntem foarte, foarte ocupați și ne gândim că nu știu dacă facem față”,

