Cristina Șișcanu, reacție tranșantă în mediul online. Întrebarea care nu i-a picat deloc bine fostei jurnaliste: "Nu mă compar cu alte femei"

Cristina Șișcanu a avut o reacție tranșantă pe rețelele de socializare, după ce unul dintre urmăritori a întrebat-o dacă s-a simțit vreodată urâtă, de când a ajuns în lumina reflectoarelor.

Soția lui Mădălin Ionescu a ținut să sublinieze că nu se compară niciodată cu alte femei, chiar dacă are perioade când nu se simte atât de bine în pielea ei, pe cât și-ar dori.

Cristina Șișcanu: "Nu este o aroganță: mie îmi place de mine"

Cristina Șișcanu a dat startul unei noi sesiuni de întrebări pe Instagram, iar fanii nu s-au ferit să își lămurească curiozitățile, cu privire la viața fostei jurnaliste. Una dintre întrebări i-a atras, însă, atenția soției lui Mădălin Ionescu, căci a fost una destul de îndrăzneață:

"Ești superbă! Fiind parte din showbiz, te simți vreodată urâtă? Te compari cu alte femei?

Cristina Șișcanu: Urâtă nu m-am simțit niciodată. Nu mă compar cu alte femei, dar sunt unele pe care le apreciez. Nu este o aroganță: mie îmi place de mine. Asta nu înseamnă că mă consider perfectă, ci pur și simplu am o relație armonioasă eu, cu mine. Evident că sunt perioade în care vreau să slăbesc sau consider că ar trebui să îmbunătățesc ceva din punct de vedere fizic. Mereu e ceva de făcut...mai bine!", a fost răspunsul Cristinei Șișcanu, postat în mediul online.

Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]

Cum reușește Cristina Șișcanu să se mențină în formă?

Cristina Șișcanu a reușit să slăbească considerabil în ultima perioadă. Soția lui Mădălin Ionescu povestea recent, pe rețelele de socializare, că a fost nevoită să se apuce de dietă, după ce s-a îngrășat 7 kilograme, din vară până în iarnă. Acum, vedeta susține că a adoptat un stil de viață mai sănătos, cu ajutorul nutriționiștilor: "Vreau să vă spun că sunt persoane care ziceau că arătam bine și că nu m-am îngrășat. Ba da, m-am îngrășat șapte kilograme, oameni buni, chiar spre opt, după Sărbători, pentru că, ați văzut, erau persoane care mă întrebau dacă sunt însărcinată.

După Sărbători aveam ditamai burta, de la mâncare, nu sunt însărcinată. Așa de grasă eram în ianuarie, de ziua lui tata. Nu am renunțat la niciun aliment. Pe parcursul unei săptămâni trec prin toate grupurile alimentare.", a povestit Cristina Șișcanu, pe Instagram.

Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]