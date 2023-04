Cristina Șișcanu se confruntă cu o mai veche problemă de sănătate. Vedeta caută în disperare vindecarea: „Să vedem care sunt cauzele și tratamentul”

In articol:

Cristina Șișcanu este o femeie extrem de frumoasă, reușind să întoarcă privirile tuturor persoanelor din jurul său. Pentru asta vedeta are grijă de felul în care arată și încearcă de fiecare dată să se prezinte în cea mai bună formă a sa.

Dar cu toate acestea, prezentatoarea TV a observat că de mai bine de un an are probleme cu tenul și nu reușește să îi dea de capăt situației neplăcute.

Cristina Șișcanu, probleme cu tenul

Despre acest lucru, fiind una dintre cele mai active vedete în mediul online, reușind să păstreze o legătură cu fanii săi, prezentatoarea TV le-a spus acum urmăritorilor ce se petrece în viața sa.

Cristina Șișcanu le-a transmis fanilor că problemele de la nivelul tenului i-au reapărut și de mai bine de un an tot caută rezolvare, însă nimic nu pare să funcționeze.

Vedeta a mărturisit că va merge la un specialist în perioada ce urmează și speră că i se va prescrie un tratament, dar și că i se vor aduce la cunoștință și cauzele puseelor de acnee.

Citeste si: Luca, băiatul care și-a pierdut viața după ce a fost strivit de un TIR pe zebră, va fi înmormântat astăzi. Durerea locuitorilor este greu de descris în cuvinte: „Este o tragedie”- kanald.ro

Citeste si: Triunghi amoros la postul de poliție Schitu Goleşti. Soțul înșelat a chemat mascații, pentru că nevasta se încuiase cu șeful- stirileprotv.ro

Citește și: "M-am enervat! Cu siguranță nu poate fi așa ceva" Cristina Șișcanu a izbucnit! A vrut să clarifice neapărat zvonurile și să spună cum stau lucrurile în realitate: "Nu este totul o minciună"

Citește și: Ce a simțit Gabriela Cristea atunci când a aflat că fostul ei soț, Marcel Toader, a murit. I-a făcut o confesiune Cristinei Șișcanu, la aproape patru ani de când afaceristul și-a pierdut viața: "Nu știam, am descoperit după"

„Din când în când am niște pusee de acnee pe care, nu știu, vreau să le rezolv. Cam de aproape un an mă confrunt cu chestia asta. Eu am mai avut probleme cu acneea și în adolescență, apoi în facultate am rezolvat problema, apoi am mai avut și în timp ce alăptam, iarăși am rezolvat-o și acum, de ceva timp, revine. Merg să văd despre ce este vorba, să vedem care sunt cauzele și tratamentul”, a transmis Cristina Șișcanu, pe rețelele de socializare.

Cristina Șișcanu s-a postat cu ochiul vânăt pe Instagram

În urmă cu puțin timp, Cristina Șișcanu a apărut în mediului online cu un ochi vânăt, deși a încercat să ascundă totul cu fond de ten.

Citeste si: „Trec printr-o perioadă grea din toate punctele de vedere, și pe plan personal și profesional.” Gina Matache, copleșită de durere!- kfetele.ro

Citeste si: Sf. Gheorghe 2023. Tradiții și obiceiuri românești- stirilekanald.ro

Citeste si: Georgina Rodriguez, la cuțite cu soacra!- radioimpuls.ro

Fanii, însă, au observat imediat detaliul și au zvonit diferite lucruri. Pentru a clarifica situația, prezentatoarea TV a explicat cum a ajuns să se lovească de una singură și să aibă ochiul învinețit.

“ M-am aplecat și m-am oprit cu zona asta într-un colț de masă. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată, dar nu vă imaginați ce durere a fost atunci, am simțit că îmi explodează capul. Nu mi-am pus gheață imediat fiindcă mă durea atât de tare locul acela, încât nu suportam nimic.

La filmări am acoperit cu fard, iar acum, fiind nemachiată se vede. Nu m-am simțit prea bine astăzi, am stat așa și mi-am făcut treburile de pe canapea cam toată ziua. Mai sunt și situații de genul acesta, dar parcă acum, spre seară, mă simt mai bine ”, a povestit Cristina Șișcanu, cu puțin timp în urmă pe Instagram.

Cristina Șișcanu, probleme cu tenul [Sursa foto: Instagram]