Cristina Șișcanu se gândește să adopte un copil. Cum a făcut-o Petra, fiica ei, să își dorească acest lucru: "Ea are cinci ani și jumătate și recent a înțeles situația"

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu și-au întemeiat o familie în urmă cu 12 ani. Au împreună o fiică, pe lângă cei doi copii pe care prezentatorul îi are din primul mariaj, dar, cu toate acestea, nu exclud posibilitatea de a deveni din nou părinți.

Cristina Șișcanu: "Petra îmi tot cere un frate sau o soră"

Cristina Șișcanu recunoaște că își dorește să devină mamă din nou, dar este destul de reținută atunci când vine vorba despre luarea unei decizii în acest sens. Petra, fiica vedetei, a venit, însă, cu o altă propunere, care a surprins-o pe soția lui Mădălin Ionescu.

Micuța i-a cerut mamei sale să adopte un copil, pentru a putea avea încă un frățior sau o surioară: "Mie mi-ar plăcea (n.r să mai facă un copil), dar tot timpul mă reține ceva, nu știu de ce. Petra (n.r fiica ei) chiar de curând are o fază în care îmi tot cere un frate sau o soră, mai mici, pentru că mai mari are, și eu zic: 'Petra, eu sunt foarte ocupată de dimineața până seara, cum o să reușim să le facem pe toate?'. Și ea zice: 'Dacă nu vrei, putem să adoptăm', așa mi-a zis și de ceva timp tot mă bate la cap cu ideea asta, să adoptăm un copil. Ea are cinci ani și jumătate și recent a înțeles situația asta, cu casele de copii. M-a surprins că mi-a zis că își dorește să adoptăm un copil, pentru că e și foarte mică.", a declarat Cristina Șișcanu, pentru antenastars.ro.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, alături de Petra și Filip, copiii lor [Sursa foto: Instagram]

"Aș mai face și copii și aș mai și adopta"

Propunerea Petrei nu doar că a luat-o prin surprindere pe Cristina Șișcanu, dar a și pus-o pe gânduri. Soția lui Mădălin Ionescu nu exclude posibilitatea de a-și mări familia: "Eu mă bucur foarte mult când văd oameni care fac gesturi de genul ăsta și dacă aș avea foarte mulți bani, aș mai și face copii și aș mai și adopta și m-aș dedica lor, pentru că îmi place. Tot ce am vrut eu să fac până acum am făcut. Nu spun nu. Eu oricum am adoptat cumva doi copii acum 12 ani.", a mai spus Cristina Șișcanu, pentru sursa citată.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, alături de copiii prezentatorului din prima căsnicie [Sursa foto: Instagram]