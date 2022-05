Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, discuție fără perdea, de față cu copilul! Totul a fost filmat: "În alte locuri nu știu, dacă vrei putem încerca"

In articol:

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu și-au luat prin surprindere fanii, după o serie de declarații fără perdea. Vedeta a folosit un filtru special în timp ce se filma pe Instagram, iar bărbatul nu s-a ferit să facă câteva glume pe seama acestui lucru.

Cristina Șișcanu, către soțul ei: "Ai niște glume în repertoriu..."

Mădălin Ionescu a încercat să facă puțin haz de necaz de faptul că soția lui a aplicat un filtru pe Instagram, în timp ce l-a filmat. Prezentatorul TV a fost uimit să vadă cât de schimbată i-a fost înfățișarea, însă mai tare l-au amuzat comentariile Cristinei Șișcanu, care se afla pe scaunul din dreapta:

Mădălin Ionescu [Sursa foto: Instagram]

"Cristina Șișcanu: Am pus un filtru, d-aia ai barba albă!

Mădălin Ionescu: Ce-i cu filtrul ăsta?

Cristina Șișcanu: Ăsta te bronzează, filtrul, dar la păr are acest...la părul de pe față.

Mădălin Ionescu: Și prin alte locuri?

Cristina Șișcanu: Văd că la părul meu nu se albește. În alte locuri nu știu, dacă vrei, putem încerca.

Mădălin Ionescu: Păi asta zic, ai zis doar de pe părul de pe față.

Cristina Șișcanu: Dar mai ai și pe cap. Dar în alte locuri putem încerca să punem filtru.

Mădălin Ionescu: Dacă știi exact.

Cristina Șișcanu: Ai niște glume în repertoriu...", a fost discuția celor doi, postată pe rețelele de socializare.

Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu, secretul din spatele unei căsnicii de lungă durată

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Ce doi și-au clădit, de-a lungul timpului, familia la care au visat, însă au recunoscut că nu a fost totul numai lapte și miere în relația lor.

Cu toate acestea, se pare că flacăra iubirii nu s-a stins nici acum, după 11 ani de căsătorie: "Oamenii s-au schimbat, în primul rând. La noi nu s-a schimbat un amănunt fundamental: iubirea! Ne-am iubit cu aceeași intensitate în acești ani, chiar dacă am trecut prin multe împreună. Nu am fost în competiție, nu ne-am produs suferințe și am căutat să ne armonizam permanent. Îți mulțumesc, baby!", a scris Mădălin Ionescu pe contul personal, în ziua în care a aniversat 11 ani de căsătorie cu soția lui.