Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, discuții intense în ultima perioadă! Prezentatoarea a recunoscut tot ce s-a întâmplat: „Îmi pare rău că nu am plecat, am tot ezitat”

În această perioadă, de dinainte de Paște, concediile și plecările în vacanțe au devenit deja o obișnuință pentru toată lumea. Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu se găsesc într-o perioadă ușor diferită, pentru că planurile lor de vacanță au fost date peste cap, iar acum regretele au început să apară. Iată ce s-a întâmplat, de fapt!

Cristina Șișcanu și-ar fi dorit ca, în săptămâna de dinainte de Paște, să petreacă timp de calitate alături de familia sa în vacanță. După mai multe discuții cu soțul său, au ajuns la concluzia că mai bine ar fi ca, totuși, chiar dacă și-au aranjat treburile în așa fel încât să poată pleca pentru câteva zile, să rămână acasă pentru a se asigura de faptul că reușesc să își rezolv treburile mărunte pe care le tot amână de multă vreme. Zis și făcut! Doar că de astăzi, cel puțin în cazul Cristinei Șișcanu, regretele au început să apară.

Cristina Șișcanu, măcinată de regrete

Cristina Șișcanu a împărtășit cu fanii ei că și-ar fi dorit să își fi ascultat primul instinct și să plece în vacanță alături de familia sa în Săptămâna Mare. Soția lui Mădălin Ionescu a împărtășit cu admiratorii săi stările care au copleșit-o astăzi.

„Ieri am fost supărată și astăzi în primele ore ale dimineții, iar asta pentru că, în urmă cu o lună și ceva, deși ne-am propus să plecăm undeva, într-o scurtă vacanță înainte de Paște, dar nu am reușit, deși am tras să punem lucrurile la punct astfel încât să avem această săptămână dinaintea Paștelui liberă, am înregistrat emisiune în avans doar ca să ne facem aceste zile libere. Nu am reușit să ne decidem asupra destinației. Noi ne doream să ajungem în Grecia, dar vremea nu era prietenoasă, după am vrut în Italia, apoi am avut și moment în care am zis că mai bine nu plecăm, că mai avem lucruri mărunte de pus la punct și am zis că doar dacă stăm acasă le putem face, că atunci când începem filmările iar le lăsăm și nu le mai facem. Am vrut după iar să mergem, apoi iar ne-am răzgândit și tot așa până ne-au prins Floriile. Ieri mi-am dat seama că îmi pare rău că nu am plecat și nu înțeleg de ce am tot ezitat să facem asta și acum îmi pare rău.”, a dezvăluit Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.