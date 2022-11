Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, ipostaze romantice în mediul online. Cum s-au filmat cei doi: „Nu-mi strica machiajul”

In articol:

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu formează unul dintre cele mai apreciate și solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi se pot bucura de o familie numeroasă și frumoasă, dar și de cariere de succes pentru care au muncit ani la rând.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au o relație de 12 ani, însă timpul nu le-a afectat dragostea pe care și-o împărtășesc. Cuplul se respectă și dragostea lor rezistă de ani de zile. Mai mult decât atât, Cristina Șișcanu le este mamă copiilor lui Mădălin Ionescu, îi iubește și îi îngrijește ca și cum ar fi ai ei.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, ipostaze romantice pe rețelele de socializare

Cristina Șișcanu este foarte activă pe rețelele de socializare și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei. Vedeta împărtășește cu urmăritorii ei orice detaliu pe care îl trăiește, iar recent, Cristina Șișcanu a postat un videoclip împreună cu partenerul său de viață, mărturisind că vizionează un film.

Este clar că cei doi se iubesc și apreciază fiecare secundă trăită împreună.

La sfârșitul videoclipului, Cristina Șișcanu își pupă partenerul de viață.

„ Mă uit cu iubitul meu la un film(...) Ești frumos, baby. Nu-mi strica machiajul, îl mai țin un pic”, a mărturisit Cristina Șișcanu pe Instagram, la secțiunea Stories.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, ipostaze romantice în mediul online [Sursa foto: Instagram]

Care este relația dintre Cristina Șișcanu și copiii soțului ei?

Cristina Șișcanu are o relație foarte strânsă cu copiii lui Mădălin Ionescu. Vedeta este ca o mamă pentru Filip și Ștefania și îi iubește ca și cum ar fi ai ei. Aceasta nu face diferențe și se bucură să îi aibă aproape de sufletul ei. Între Filip și Ștefania sunt câțiva ani diferență, iar tânăra, în vârstă de 25 de ani, nu mai locuiește în casa tatălui ei.

„ M-a surprins că mi-a zis că își dorește (n.r fiica ei) să adoptăm un copil, pentru că e și foarte mică.(...) Eu mă bucur foarte mult când văd oameni care fac gesturi de genul ăsta și dacă aș avea foarte mulți bani, aș mai și face copii și aș mai și adopta și m-aș dedica lor, pentru că îmi place. Tot ce am vrut eu să fac până acum am făcut. Nu spun nu. Eu oricum am adoptat cumva doi copii acum 12 ani”, a mărturisit Cristina Șișcanu, într-o emisiune TV.