Cristina, soția actorului Denis Ștefan, s-a chinuit șapte ani pentru a deveni mamă din nou. Bruneta a dezvăluit abia acum prin ce a trecut în tot acest timp: "De disperare, mă internam mereu"

Cristina Ștefan și soțul ei, Denis, se bucură din plin de statutul de proaspeți părinți, după ce frumoasa brunetă a adus pe lume cea de-a doua fetiță a cuplului.

Totuși, recent, partenera de viață a actorului a dezvăluit că nu i-a fost deloc ușor să îi ofere fiicei ei o surioară, din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat.

Cristina Ștefan, despre lupta grea pe care a dus-o pentru a rămâne din nou însărcinată

Cristina Ștefan a dezvăluit abia acum motivul pentru care nu a putut rămâne însărcinată timp de 7 ani.

Deși ea și soțul ei își doreau foarte mult încă un copil, proaspăta mămică a povestit că s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate, pe care le-a depistat foarte greu: "M-am rugat mult… mulți ani… Nu am știut că am Chlamydia în sânge, analiză pe care nu am făcut-o niciodată. Am avut perioade, în cei 8 ani după nașterea Deliei, când m-am simțit rău. De disperare, mă internam mereu, doar să aflu ce am. Niciun medic la care am fost (și au fost destui) nu mi-a recomandat să fac și analiza asta.", a declarat Cristina Ștefan, pe contul ei de Instagram.

Cristina Ștefan și fiicele ei [Sursa foto: Instagram]

"Sunt recunoscătoare, pentru tot!"

Cristina Ștefan nu și-a pierdut niciodată speranța, chiar dacă nu știa pe atunci că se confruntă cu o afecțiune medicală. Totuși, întâmplarea a făcut ca soția lui Denis Ștefan să ajungă pe mâna unui doctor care a supus-o mai multor investigații și care i-a dat și un tratament.

În urma medicamentației corecte, bruneta a reușit să se însănătoșească, iar la puțin timp a dat și vestea cea mare, că familia i se va mări: "Frustrarea era și mai mare, nu rămâneam însărcinată… un an, doi, trei… șapte!!! Până am ajuns la doctorul care a știut ce investigații să facem și, la câteva luni după tratamentul împotriva Chlamydiei, am rămas însărcinată. Așa a trebuit să fie! Sunt recunoscătoare, pentru tot! Am decis să vă povestesc… Aveți grijă de sănătatea voastră! Nu există nu se poate sau nu poți! Ai încredere!", a fost mesajul transmis de Cristina Ștefan, pe rețelele de socializare.