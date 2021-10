Cristina Spătar părăsește România! Care este motivul

Cristina Spătar [Sursa foto: Instagram] 14:32, oct 11, 2021 Autor: Andrada Bratovianu

In articol:

Se pare că pandemia și problemele financiare au afectat-o grav pe Cristina Spătar, atât de tare încât vrea să plece din România. Pe timp de pandemie, industria muzicală a suferit o criză majoră, toate evenimentele fiind interzise o lungă perioadă de timp. Această criză a fost resimițită și de Cristina Spătar care, dacă acum un an trăia în lux, astăzi se confruntă cu probleme financiare serioase.

În această perioadă grea, Cristina Spătar a primit ajutor din partea statului pentru a se putea întreține atât pe ea, cât și pe copiii ei. Pe deasupra, a fost nevoită să umble la economii și să își vândă bijuteriile de lux.

"Pandemia m-a învățat să fiu mai chibzuită. Nu pot să spun că nu este o perioadă grea, căci este pentru toată lumea. Am vândut ceasuri și bijuterii, am cheltuit mare parte din economiile mele. Avem noroc că există și un ajutor de la stat pentru artiști, de care nici măcar nu știam. Am avut baftă cu un prieten care mi-a spus și m-a ajutat să depun actele necesare pentru cei aproape 1.000 de euro", a mărturisit Cristina pentru playtech.ro.

Citeste si: CUTREMUR la Cotroceni! Iohannis PLEACĂ. Are pe masă o ofertă NEBUNĂ. Bagajele au fost deja făcute- bzi.ro

Citeste si: Codruț de la Puterea Dragostei s-a afișat public cu o brunetă, imediat după despărțirea de Alexandra! Ea ar fi tânăra din cauza căreia câștigătoarea sezonului trei a răbufnit: ”S-a dus cu alta în club”

Cristina Spătar, viață nouă în Anglia

Cristina Spătar nu mai are soluții în plan financiar și preferă să înceapă o viața nouă în Anglia.

A luat această decizie acum ceva timp când a vizitat Londra.

"Toți artiștii o duc rău. Nu știu ce se va întâmpla de acum încolo, vom vedea. Cristina este una dintre persoanele care se află în această situație ingrată. Și anul trecut a fost greu, acum la fel, a cântărit foarte bine lucrurile și a decis să plece din țară. Are pe cineva în Anglia care o va ajuta și deja face demersurile necesare.

Citeste si: Carmen de la Sălciua, fotografia cu care și-a pus admiratorii pe jar! Cum s-a fotografiat în pat cu iubitul ei misterios: ”Iubește-mă așa cum..”

Nu știm cât de repede sau cât de târziu se va întâmpla, cert este că ea este foarte hotărâtă și deja merge acolo să se intereseze. Cristina a plecat joi și va sta câteva zile. Are niște aproiați aici care vor să o ajute. Ea este o persoană creativă, ar putea avea oportunitatea unui loc de muncă frumos și bine plătit. În imobiliare sunt căutate persoane", a povestit un apropiat de-al artistei pentru Click!