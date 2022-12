Cristina Spătar s-a căsătorit în urmă cu doar câteva zile, iar acum vorbește despre sarcină! Dezvăluire neștiută despre soțul milionar: „Avem trei copii. Eu zic că va fi bine”

In articol:

Viața Cristinei Spătar s-a schimbat radical în ultimul timp. După un divorț complicat și o perioadă dificilă pe care a traversat-o alături de copiii ei, artista și-a recăpătat zâmbetul.

A dat o nouă șansă iubirii, iar acum s-a și căsătorit, la câteva zile de când a fost cerută de soție în Dubai. Despre marele eveniment, dar și despre cum au reacționat fiul și fiica ei când au aflat că mama lor ajunge din nou în fata ofițerului de stare civilă a vorbit chiar Cristina Spătar, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu. Cântăreața a dezvăluit și dacă este pregătită să devină mamă din nou, la 50 de ani.

Citește și: Adevărul despre nunta Cristinei Spătar cu logodnicul milionar! Claudia Ghițulescu a dat-o de gol pe artistă: "De aceea a și vrut să țină ascuns totul"

Cristina Spătar, primele declarații după ce s-a căsătorit cu milionarul Vicențiu Mocanu: "Avem trei copii. Eu zic că va fi bine"

Cristina Spătar radiază de fericire. După o vreme îndelungată, în care și-a ținut viața privată departe de ochii curioșilor, artista a luat pe toată lumea prin surprindere cu o căsătorie.

Vedeta și iubitul ei, cu care se logodise recent, au decis că este momentul să-și ducă relația la un alt nivel și să devină soț și soție. Evenimentul a fost unul discret.

Proaspeții miri au ales să sărbătorească în compania apropiaților și a familiilor, într-un cadru discret: "A fost foarte drăguț. Stabilisem să facem într-un cerc foarte restrâns totul. Tot timpul mă surprinde, cu orice. Nu știam că atunci se va întâmplă lucrul ăla (n.r. cererea în căsătorie). Ce pot să zic, noi ne-am dus să discutăm despre business cu tovarășii noștri în Dubai, a organizat el o masă, eu așa am crezut. Mi s-a părut așa, ceva extraordinar. Stând la masă așa, deodată, a dispărut, eu am crezut că e la toaletă, pe undeva, când colo s-a întors cu buchetul de flori și cu inelul de logodnă.

Nu mă așteptam, nici nu știam ce să fac. Prietena noastră, soția unuia dintre băieții cu care eram, a filmat tot momentul și l-a pus pe Instagram. De acolo a găsit presa, noi nu am vrut să facem public. Eu m-am căsătorit pe 10 decembrie. Vorbeam de mult timp despre lucrul asta și în final am făcut pasul. A fost ceva intim, ceva foarte frumos. Eu am zis că o să fim 4-5 persoane, când colo, au fost și ai lui, și ai mei.", a povestit Cristina Spătar, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Citeste si: Florin Salam și fiica sa, amenințați cu moartea! Cei doi au mers de urgență la Poliție- kfetele.ro

Citeste si: El este Marius! Câștigă 1500 de lei pe lună, are 5 copii și urmează să i se amputeze mâna. Dă pe chirie 1000. Un ucrainean primește 70 de lei/zi de la statul român. România, trezește-te!- bzi.ro

Cristina Spătar și copiii ei [Sursa foto: Facebook]

Cristina Spătar a mărturisit că a stat mult pe gânduri până a luat o decizie în privința căsătoriei. Artista a recunoscut că nu a spus "DA" până când nu s-a consultat cu fiul și fiica ei. Pe lângă dragostea ce i-o poartă actualului soț, și entuziasmul celor mici a făcut-o pe cântăreață să facă pasul cel mare. Însă nu doar aceste lucruri au convins-o pe vedetă că Vicențiu este partenerul ideal.

Citește și: Cristina Spătar, primele declarații despre logodnicul milionar! Artista se implică deja în afacerile viitorului soț: „Un adevărat partener”

Două dintre lucrurile cu care milionarul a cucerit-o pe Cristina Spătar au fost bunătatea și faptul că iubește copiii. La rândul lui, bărbatul este tăticul unui băiețel de 11 ani: "Am întâlnit un om extraordinar, un om care iubește copiii, chiar are și un club de fotbal pentru copii. Și el, la rândul lui, are un copil, un băiețel de 11 ani. Eu zic că va fi bine. Copii sunt foarte încântați (n.r. fiul și fiica ei). Când m-a cerut în căsătorie, cu ei m-am consultat și mi-au zis: "Da mami, da, da!". Mi se pare că totul e mâna lui Dumnezeu. E un foarte bun, foarte generos, altruist, un om foarte curat, ceea ce nu mai există în ziua de azi. Un om foarte cinstit, plin de calități. Foarte multă răbdare a avut să mă cucerească. Nu mai sunt un copil, am o vârstă și chiar am stat foarte mult pe gânduri până să zic acest 'DA'.", a povestit Cristina Spătar.

Vicențiu Mocanu, soțul Cristinei Spătar [Sursa foto: Instagram]

Cristina Spătar a vorbit despre posibilitatea de a deveni din nou mamă

Întrebată dacă ea și soțul ei au în gând să-și mărească familia după căsătorie, Cristina Spătar a mărturisit că nu se gândește la un asemenea pas, dar nici nu exclude de tot această posibilitate: "Nu știu dacă aș mai putea, dar niciodată nu poți să spui niciodată. Nu știu dacă ar mai avea rost la vârsta asta. Avem trei copii și cred că din momentul ăsta ar trebui să ne ocupăm de educația lor, de binele lor.", a declarat artista.

Cristina Spătar [Sursa foto: Facebook]