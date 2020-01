Cristina Ţopescu a dezvăluit de ce nu s-a măritat, într-un interviu pe care l-a acordat în 2008. “Un om sentimental e limpede ca nu poate trai fara dragoste. De altfel, cine poate trai fara ea, ma intreb... Stiu ca oamenii, in general, cred ca daca o femeie nu e maritata, e ceva in neregula cu ea, nu e iubita sau nu e ea in stare sa iubeasca. O sa va spun ceva ce n-am mai spus pana acum in mod public: si eu ma intreb, uneori, daca nu e vina mea cumva ca nu am inca o familie. Ma intreb insa si in ce masura o familie are nevoie neaparat de un act scris. In conditiile in care casatoria in ziua de azi nu mai e ce-a fost odata. Adica se produce si din multe alte ratiuni decat dragostea, si rezista, cand rezista, mai curand din inertie sau din motive care tin de eternii bani.”, a declarat Cristina pentru Formula AS. Apoi, ea a mărturisit că a fost afectată de divorţul părinţilor, Cristian şi Rodica Ţopescu, după 11 ani de căsnicie. (vezi cum au găsit-o vecinii pe Cristina Ţopescu)

“Pe urma, increderea mea in casnicie a fost zdruncinata de copil, cand oamenii pe care-i iubeam cel mai mult s-au despartit, desi se iubisera atat de mult, desi eu ii iubeam si imi doream sa cresc cu amandoi langa mine. Ma mai intreb in ce masura casatoria mai este azi un garant al iubirii. Daca nu cumva o anuleaza! Ca orice femeie, am trait povesti frumoase, complicate, am avut si o mare iubire. Am ajuns insa la concluzia (iata, macar aici cred ca am devenit mai inteleapta) ca iubirea nu poate rezista si nu poate capata adancimi imune la trecerea timpului, decat atunci cand omul cu care iti imparti viata e din acelasi aluat cu tine, dar are alte defecte decat ale tale. Daca ele coincid, ma tem ca relatia e pecetluita. Relatia dintre un barbat si o femeie e atat de complexa, atat de delicata si de fragila... In ritmul nebun in care traim, uitam sau nu mai putem, pur si simplu, sa avem rabdare, toleranta si tact intr-o relatie de iubire. Daca peste iubire nu vin toate astea, iubirea se pierde sau, chiar daca nu se pierde, nu poate rezista inlauntrul unei casnicii”, a mai spus Cristina.

