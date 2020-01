Cristina Ţopescu credea în îngeri, după cum a mărturisit într-un interviu pentru Formula AS. Întrebată cum evită rutina şi blazarea care apar în meseria de prezentator de televiziune, Cristina a declarat: "Facand lucruri diverse, nelimitandu-ma doar la un gen, doar la stiri, facand si interviuri, corespondente, reportaje... Rutina, da, apare! Dar blazarea, nu! Nu pot face ceva impovarata de plictis. Pot avea frustrarile mele profesionale”. (vezi cum au găsit-o vecinii pe Cristina Ţopescu)

“Cine n-are?! Dar blazata nu pot fi. Nu e in natura mea. Pot sa ma "blazez" o zi-doua, sa zicem, dar si atunci incerc sa functionez cat mai bine pe pilot automat, ma ridic repede si-mi vad de treaba. Sunt atatea lucruri pentru care merita sa lupti in meseria asta! In viata, in general! Iar eu refuz sa ma resemnez. Nu pot sa nu ma mai interesez de ce se intampla in jurul meu, nu pot sa traiesc doar pentru mine. Nu poti sa traiesti doar ca sa-ti faci case, sa-ti cumperi masini si haine frumoase sau ca sa calatoresti.”, a continuat Cristina Ţopescu.

“Nu poti nici macar sa traiesti doar pentru copiii tai - cand ai norocul sa-i ai. Trebuie sa faci ceva si pentru alti copii. Nu-ti poti iubi doar mama, tatal, sotul si fratii. Trebuie sa dai iubire si altora, care au nevoie de ea. Avem atata iubire in noi ... cei care avem! Desi cred, de fapt, ca toti avem, dar cine stie din ce ratiuni nu stim ce sa facem cu ea. Poate pentru ca noi insine nu ne simtim iubiti? Suntem niste bieti oameni, care nu stiu sa dea daca nu primesc. Nu suntem Iisus, dar putem privi spre El. Pe iubirea Lui putem conta tot timpul! Si, sigur, sa nu-l uitam pe Dumnezeu si pe mesagerii lui, ingerii, pe care daca-i chemam, vor veni de fiecare data! Da, recunosc, cred in ingeri si mai cred ca trebuie sa-i chemam. Ei vin!”, a încheiat Cristina.

Cristina Țopescu (59 de ani) a fost găsită fără suflare, duminică seară, în casa sa din Otopeni O vecină a sunat la poliție pentru că nu o mai văzuse de trei săptămâni. Informația a fost confirmată de poliție și de către șeful Ambulanței din București. Potrivit poliției, în cursul serii de duminică, în jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizări, polițiștii orașului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezintă urme vizibile de violență. Urmează să se efectueze în cauză expertiza medico-legală.