Cenuşa regretatei Cristina Țopescu ar urma să ajungă ulterior la mama ei, în Oradea.

Incinerarea prezentatiarei Cristina Ţopescu va avea loc miercuri, pe data de 15 ianuarie, la Crematoriul Vitan- Bârzeşti din Bucureşti. nLa crematoriu va fi prezent fratele mai mare al Cristinei Țopescu, Cristi Ţopescu, iar cenuşa sa va fi dusă în Oradea, oraş în care trăieşte mama sa, în prezent.

Citeste si: Ipoteză șoc lansată de anchetatori în cazul morții Cristinei Țopescu! Se caută substanțe periculoase! Procurorul de caz a cerut necropsia câinilor morți! Vrea să afle de ce au murit animalele! EXCLUSIV

Citeste si: Când a fost de fapt ultima apariție publică a Cristinei Țopescu! ”Plângea” FOTO

Surse INML susțin că cea mai probabilă cauză a morţii Cristinei Ţopescu ar fi un infarct.

Cristina Țopescu a murit. Doi dintre cățeii au fost găsiți fără suflare, în casă

În urmă cu un an, Cristina Țopescu avea mai mulți câini, prietenii spun că peste 10. Acum îi mai rămăseseră doar 7. Potrivit anchetatorilor, doi dintre căței au fost găsiți morți în casă, împreună cu Cristina Țopescu. Erau cățeii care nu ieșeau afară fără stăpâna lor și care o iubeau până la sacrificiu. Așa au și plecat, odată cu ea. Cel mai probabil, animalele au murit de sete. Este știut faptul că un câine, ca și un om, poate rezista câteva săptămâni fără hrană. Fără apă, în schimb, nu poate supraviețui decât câteva zile.

Ceilalți 5 câini au reușit să supraviețuiască, pentru că aveau posibilitatea să iasă afară din casă. Asta i-a și salvat! Cățeii au reușit să găsească un sac de hrană, să îl rupă și să mănânce pe săturate. Iar sursă de apă exista în permanență în curtea locuinței.

Citeste si: Ultimele mesaje de pe whatsapp arată că fosta jurnalistă Cristina Țopescu era disperată: „Iau un somnifer puternic, nu pot să dorm, nu mai am putere”

Citeste si: Mesajul dureros postat de Ștefan Bănică Jr. după ce a aflat că marea lui iubire, Cristina Țopescu, a murit

Citeste si: Nu a putut fi stabilită cauza morții Cristinei Țopescu. Rezultatele toxicologice vin în maximum o lună de zile

Odată cu teribila veste a decesului reputatului jurnalist Cristina Țopescu, au apărut și primele suspiciuni legate de cauzele morții. Procurorul de caz a dorit neapărat să înlăture toate ipotezele, motiv pentru care a cerut, de urgență, realizarea necropsiei celor doi căței găsiți fără suflare, lângă trupul Cristinei Țopescu,

Cadavrele animalelor au fost preluare încă de duminică seara de reprezentanți ai Direcției Sanitar-Veterinare, pentru ca apoi să ajungă la Institutul de Diagnostic și sănătate animală unde, în urma analizelor efectuate, se va stabili cauza decesului cățeilor Cristinei Țopescu.

Cristina Țopescu a murit. De ce a cerut procurorul de caz necropsia câinilor decedați

Potrivit unor surse din interiorul anchetei, procurorul dorește să afle cât mai repede dacă poate fi vorba despre substanțe periculoase care ar fi fost ingurgitate de animale, sau nu. Dacă da, atunci ipoteza unei morți voluntare poate fi luată în calcul.

Cristina Țopescu avea 59 de ani și a fost găsită duminică seara, moartă în casă. Conform informațiilor oamenilor legii, fosta jurnalistă și realizatoare tv, murise în urmă cu circa trei săptămâni. Trupul ei a fost găsit pe pat, aproape mumificat. Polițiștii spun că nu au găsit urme de violență pe corp, însă cauzele decesului se vor afla abia după ce mediciștii legiștii vor prezenta raportul necropsiei.

Ce au observat vecinii care au gasit-o pe Cristina Topescu

Surse de la fata locului sustin ca o vecina a intrat in curtea Cristinei Țopescu, pentru ca nu mai vazuse nici o miscare prin casa, s-ar fi uitat pe geam si a zarit pe cineva in pat si a banuit ca ar fi ea. Initial, femeia a dezvaluit ca vedeta parea ca doarme cu bratul sub cap, in pozitie laterala. Apoi, cand a obsevat ca nu e ceva in regula, a mai chemat si alti vecini si a fortat usa.

Cristina Topescu a murit! Ce suspiciuni au politistii

In momentul in care au intrat in casa, duminică seara, toti s-ar fi ingrozit, intrucat au vazut ca vecina lor Cristina Țopescu era moarta, in plus, cadavrul era aproape mumificat. Imediat, au chemat politia si au colaborat cu oamenii legii.

Echipajul de la ambulanta nu a mai putut face altceva decat sa declare decesul, iar apoi, corpul a fost transportat la morga. Conform primelor informatii, oamenii legii spun ca nu sunt suspiciuni de omor, dar... atentie, totusi nu este eliminata pista sinuciderii pana nu va fi incheiata necropsia.

Citeste si: Rareș Bogdan a început să plângă în direct la TV! Vestea morții Cristinei Țopescu l-a dărâmat

Citeste si: Vecina fostei jurnaliste Cristina Țopescu, apel la răbdare și decență: „Dragi colegi de breaslă, vă rog să fiți jurnaliști adevărați, nu hiene”

Citeste si: Motivul pentru care nimeni nu s-a alarmat când Cristina Țopescu nu a mai dat niciun semn de viață: „S-a întâmplat de multe ori să nu dea un semn și două săptămâni, apoi să sune și să povestim”

Cristina Topescu a fost absolventa a Facultatii de Limbi Straine, sectia engleza - italiana, din cadrul Universitatii Bucuresti. De mica, aflata in preajma marelui crainic Cristian Topescu, a fost atrasa de mirajul micului ecran, in perioada 1970 - 1979 aparand in nenumarate emisiuni pentru copii si tineret produse la TVR.

O vreme, dupa terminarea studiilor universitare, a lucrat la revistele culturale "Contemporanul" (corector) si "Cinema". In plus, facea si traduceri ale filmelor care circulau atunci pe video.

In vara anului 1989 a incercat sa ajunga clandestin in Germania (unde se afla mama sa, prima sotie a lui Cristian Topescu), dar a fost prinsa la granita, astfel ca, mai multe luni le-a petrecut in penitenciar, fiind eliberata la inceputul lui 1990, cand democratia s-a instalat si in Romania.

A revenit in televiziune in 1991, la Pro Tv, la Antena 3, apoi La Prima Tv.