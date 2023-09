Cristina Vasiu, gest impresionant după ce s-a cununat! Artista a lansat o piesă cu un mesaj puternic: „Ne face să simțim că trăim viața la maxim” | EXCLUSIV

In articol:

Cristina Vasiu a trecut imediat la treabă după ce și-a oficializat povestea de iubire cu Cătălin Stoica. Artista a lansat o piesă cu potențial de hit, cu un mesaj despre iubire și ce forme poate lua ea.

Cristina Vasiu, totul despre noua piesă

Cristina Vasiu ne-a oferit primele declarații despre prima sa piesă lansată, după ce s-a cununat civil. Am aflat astfel mesajele din spate și cu cine a lucrat în cadrul acestui proiect.

„“Jumătate din sufletul meu” este cel mai recent single al meu, este acea piesă de dragoste, în care simțim gustul dezamăgirii, dar care ne place, și ne face să simțim că trăim viața la maxim! Piesa este compusă de băieții de la MoleqRecords, Felix și Alin, doi producători foarte talentați, care au dat lovitura prin multe hituri internaționale. Mă bucur enorm că m-am întors la stilul meu preferat muzical, pop. De când am început să merg pe acest drum, mi-au plăcut provocările și am încercat să cânt toate stilurile muzicale, dar cel mai mult mă regăsesc aici, în zona pop. Am filmat într-o locație de vis din Mamaia Nord, Alezzi Infinity, și am purtat ținute semnate ESA și IzaVanDee. Cred că va fi piesa toamnei, e acel mesaj și linie melodică pe care o asculți în mașină, indiferent de sezon, context. Te face să ii dai play de mai multe ori, până începi să o fredonezi.”, a precizat Cristina Vasiu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.

Citeste si: Serialul "Secrete de familie", nominalizat la International Emmy Awards 2023- kanald.ro

Citeste si: Așa arată dezastrul. Ce a mai rămas după incendiul care a dus la moartea a peste 100 de persoane care participau la o nuntă| FOTO și VIDEO- stirileprotv.ro

Cristina Vasiu s-a cununat civil cu iubitul ei, Cătălin Stoica

WOWbiz a fost de curând prezent la cununia civilă a Cristinei Vasiu și lui Cătălin Stoica. Am fost martorii unor momente speciale, pe care vi le-am redat și dumneavoastră. Cei doi ne-au oferit declarații chiar de la Starea Civilă și au mărturisit emoțiile prin care au trecut în ziua cea mare.

„Cristina: Nu aș fi crezut că o să am așa emoții. Noroc cu prietenii și nașii, pentru că ei ne-au ajutat să trecem peste și să fie ziua asta mai ușoară și tot mai avem emoții. Mi-am păstrat numele de fată, dar l-am adăugat și pe al lui. Sunt singurul copil și așa am început și în muzică. Mi-a fost foarte greu să mă decid pentru ținută, dar Clara Rotescu a semnat-o. Zic eu că am făcut o alegere potrivită. Am început să organizăm și nunta de la anul, am ales locația și câțiva artiști.

Citeste si: „Astăzi s-a declanșat o avalanșă!” Oana Roman, prima reacție după ce Marius Elisei și-a refăcut viața sentimentală- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Zborurile care au salvat sute de copii cu afecțiuni grave. Adelina Toncean: ”Mi se pare atât de emoționant când văd zborurile noastre pe tabela aeroportului și avionul pregătit. Realizezi de cât este în stare omenirea”- stirilekanald.ro

Citeste si: Oana Zăvoranu și Alex Ashraf s-au despărțit după un mariaj de 7 ani. Bruneta a confirmat divorțul: "Sunt în sfârșit o femeie liberă care are de unde alege"- radioimpuls.ro

Cătălin: Cu siguranță este cea mai fericită zi de până acum. Am avut mari emoții și le mulțumim nașilor, pentru că ne sunt alături și sunt niște oameni extraordinari pe care îi pupăm și respectăm.”, ne-au declarat cei doi.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!