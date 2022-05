Cristina Vasiu își cântă povestea de dragoste în "Iubirea noastră"! La filmările noului videoclip, frumoasa artistă a colaborat cu stilistul Rihannei! | EXCLUSIV

In articol:

Artista revine în atenția fanilor săi după o perioadă aglomerată cu o nouă surpriză muzicală. Cristina Vasiu a revenit și a lansat împreună cu Sprint Music videoclipul piesei "Iubirea noastră" într-o perioadă în care îi merge foarte bine în plan sentimental.

Cristina Vasiu, totul despre noua ei piesă

După ce a participat la "X Factor" și la "Te cunosc de undeva" Cristina Vasiu s-a întors cu o piesă specială "Iubirea noastră" lansată împreună cu Sprint Music & Bulls Records. La această piesă a colaborat cu Achim și Izabela Radu pentru muzică și text.

"M-am întors la prietenii de la Sprint Music pentru că am mai avut o colaborare frumoasă cu Marius Chină pentru o piesă. Nu m-am așteptat ca lucrurile să funcționeze așa repede și într-o zi m-a sunat să-mi spună că mi-a găsit o piesă tare. Mi-a trimis-o și mi-a plăcut, zic eu că este prima mea piesă dansabilă de până acum pe care o lansez, pentru că până acum toate au fost balade triste de dragoste. Asta este o piesă optimistă și pozitivă, adică nu există o iubire mai frumoasă ca cea din piesă și ca cea povestită acolo de artist. Mi-a plăcut piesa, am intrat în studio și la o săptămână-două am și filmat videoclip. Atunci când lucrurile au chimie frumoasă să știi că totul funcționează rapid. Nu cred în coincidențe ci doar că lucrurile se întâmplă la momentul în care trebuie să se întâmple, la momentul potrivit. Eu îndrăgostită am fost întotdeauna ba de muzică, de oameni sau situații de viață", a povestit Cristina Vasiu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cristina Vasiu, videoclip spectaculos pentru noua piesă

Pentru piesa superbă, trebuia un videoclip pe măsură, în care a schimbat mai multe ținute sexy. Artista ne-a spus cum au decurs filmările și cum a ajuns să colaboreze cu stilistul Rihannei.

"Am filmat într-o hală de dimineață până seara, Shinijikun s-a ocupat de videoclip pentru care am schimbat 4 ținute spectaculoase. Pentru că au fost create de unul dintre cei mai tari designeri de la noi, Antonia Nae din Buzău, care a îmbrăcat-o și pe Rihanna. Am fost machiată de Andreea Popeanu și am purtat pantofii lui Mihai Albu pentru că îmi este foarte bun prieten și colaborăm din 2015. În videoclip am dansat cu Bodo, dansatorul lui Connect-R. Povestea de iubire și fericire nu putea fi mai bine descrisă decât cum o face Bodo, pentru că el este cel mai fericit, are și o piesă care se numește "Fericit". El transmite bucuria și fericirea mai bine ca oricine, transmite o stare de bine", a mărturisit Cristina Vasiu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.