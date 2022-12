Cristina Vasiu, la un pas de dezastru! Era să ardă în propria casă: „Luăm foc aici”

In articol:

Toți românii se pregătesc intens pentru sărbătorile de iarnă, iar pe lângă proiecte și alte activități în care sunt implicate, vedetele fac același lucru. Este și cazul Cristinei Vasiu, care în dorința de a prepara sarmale era să dea foc la casă, chiar în timpul unui interviu.

De precizat este că, Cristina Vasiu a dorit să demonstreze că este o adevărată gospodină, însă din nefericire, din cauza unui mic incident în bucătărie, totul se putea transforma într-un dezastru de proporții.

”Am lăsat tigaia, am aprins cuptorul, pentru că am vrut să le bag la cuptor, și am lăsat tigaia și s-a ars. Luăm foc aici. M-am întristat acum. Mai așteptăm și musafiri, cum era să luăm foc aici, să fie fum?”, a spus Cristina Vasiu, pentru un post TV.

Cristina Vasiu [Sursa foto: Captură TV]

Cristinei Vasiu îi este frică să stea singură în casă

În urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu, Cristina Vasiu și-a deschis sufletul în fața fanilor și a vorbit, fără ocolișuri, despre teama de a dormi singură, frică pe care o are de mic copil, potrivit spuselor sale.

De asemenea, cântăreața a explicat cu exactitate care a fost momentul din copilăria sa care a făcut-o să se teamă să rămână singură în casă.

„Îmi doresc chiar anul ce vine să am o casă mai mare, asta dacă toate lucrurile funcționează bine între noi și reușim să facem treaba asta. Singură mi-ar fi frică să stau într-o casă, eu, femeie, să mă mut într-o casă cu patru camere. Teama de a sta singură o am de mic copil, pentru că atunci când părinții mergeau la serviciu, eu rămâneam seara singură întotdeauna și la mine acasă, în Hunedoara, la un moment dat, niște oameni au furat niște haine de pe balcon, noaptea, iar tatăl meu a găsit urme a doua zi. De atunci cred că am rămas cu o micuță teamă, cu frica asta”, a mai declarat solista, în urmă cu ceva timp.