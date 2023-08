Cristina Vasiu, reacție acidă după ce fanii ei au criticat-o că și-a achiziționat un bolid de lux: „Nu e ca și cum, mi-am cumpărat o mașină de 50.000€ și stau în chirie”

In articol:

În urmă cu câteva zile, Cristina Vasiu împărtășea cu fanii ei din online, unul dintre cele mai importante și satisfăcătoare momente din viața ei și anume achiziția primei mașini.

Cristina Vasiu, reacție acidă la adresa celor care au judecat-o că și-a cumpărat un bolid de lux

Artista a fost în culmea fericirii și nu s-a ferit să își etaleze bolidul de lux pe rețelele de socializare. Se pare că unii dintre urmăritorii ei au criticat-o dur, iar aceasta nu a ezitat să le dea replica.

Cristina Vasiu anunța acum câteva zile că după mulți ani de muncă a reușit să își achiziționeze prima ei mașină, mai exact un bolid de lux care costă aproximativ 50.000 de euro. Artista nu s-a ferit să facă publică investiția ei, ba chiar a ținut neapărat să se laude cu roadele muncii sale. Și pentru că nimeni nu este ferit de răutăți, urmăritorii acesteia au criticat-o destul de dur pentru că a dat o sumă atât de mare pe o mașină. Blondina nu a stat prea mult pe gânduri și le-a dat replica pe contul ei personal de Instagram.

„Bun găsit, dragii mei! M-ați rugat să fac un tur al mașinii și din interior, ei bine, l-am făcut! “Unii au spus, de ce atât de scump? Puteai să faci altceva cu banii ăia!“ sau “Mașina e cea mai proastă investiție, arunci banii pe un fier, când puteai să faci aia, aia și cealaltă” Așa este! Aveți cu toții dreptate în felul vostru, doar că pentru mine, eu știu mai bine ce contează, ce mă face fericită, în ce vreau să-mi investesc banii, sau pe ce doresc sa îi “pierd”! Nu e ca și cum, mi-am cumpărat o mașină de 50.000€ și stau în chirie, deci să ne liniștim puțin! Pentru mine, este o realizare mare, ca la cei 31 de ani, mi-am permis, prima mașină nouă, cu 20.000 km, din 2022, din banii mei, evident cu sprijin din partea părinților și a viitorului meu soț, și dacă pe mine mă face fericită achiziția unei mașini, restul nici nu mai contează! Nu vă imaginați că am stat acasă, și am primit bani, de la mami și de la tati, fără să fac nimic, și m-au întrebat, ce dorințe mai am astăzi, să mi le îndeplinească! Nu, am muncit, și muncesc în continuare pentru tot ceea ce înseamnă evoluția mea ca om și am înțeles că viața este scurtă, că trebuie să facem bine, ca sa primim bine, că lucrurile nu sunt mai presus decât oamenii, și că atunci când muncești și îți dorești ceva cu adevărat, visele se împlinesc! Vă pup cu drag!”, a scris Cristina Vasiu pe Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Cristina Vasiu (@cristinavasiuoficial)

Cristina Vasiu, recunoscătoare pentru ce trăiește

Artista a muncit foarte mult pentru a-și împlini visul de a-și cumpăra o mașină, iar când acest lucru a devenit realitate a avut numai cuvinte de mulțumire. Cei care au fost alături necondiționat de ea au fost părinții și iubitul ei. Cristina a ținut să le mulțumească printr-o postare în care a făcut și publice imaginile cu noul bolid de lux pe care și l-a cumpărat, cu ajutorul celor dragi.

„Nimic nu se poate fără Dumnezeu, fără credință și muncă! Mulțumesc părinților mei pentru educație, susținere, și încredere, și pentru că mi-au spus ca POT! Sunt o norocoasă că îl am pe Cătălin în viața mea, multe lucruri frumoase s-au întâmplat de când l-am cunoscut, și totul a prins contur pentru noi! El este sursa mea de energie zilnică, inspirație și bunătate! Mulțumesc tuturor celor care mă urmăresc zilnic și sunt aproape de mine în toată activitatea mea! N-aș vrea să pară o laudă, am muncit foarte mult, și vreau să fie ca o motivație și pentru tânăra generație, ideea că nimic nu este imposibil, că totul se poate prin muncă și perseverență! Vă doresc succes tuturor! Fiți mai buni! Atât! Vă iubesc”, a scris Cristina Vasiu atunci pe Instagram.