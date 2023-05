Cristina Vasiu și Cătălin își cântă iubirea în piesa “O mie de ani”! Artista lanseaza pentru prima oară un duet alaturi de iubitul ei

O nouă surpriză muzicală vine de la frumoasa artista Cristina Vasiu, care in colaborare cu iubitul ei, isi canta povestea de dragoste in cel mai recent single al lor! Cătălin Stoica, este interpret de muzica populara, care a lansat nenumarate piese pentru folclorul autentic romanesc, iar acum este pentru prima data cand abordeaza un alt gen muzical! Iată ca vocile lor s-au imbinat perfect si pe ritmurile balcanice ale noului trend, lansând în colaborare cu Sprint Music videoclipul piesei ”O mie de ani”.

Cristina a avut colaborari alaturi de Whats Up, J. Yolo, Dj. Sava, Mika Moupondo, Provincialii, si multi alți artisti, insa pentru prima data in cariera ei, alaturi de persoana iubita! Pentru acest single muzica și textul au fost realizate de Felix Popescu (Felix Noa) și Alin Onoiu (SMAX), de producție s-a ocupat Alin Onoiu (SMAX), videoclip-ul a fost realizat de Shinni by Osaka Pictures, după un scenariu scris chiar de Cristina Vasiu.



“O mie de ani” este piesa mea de suflet, pe care mi-am dorit tare mult să o cânt alături de Cătălin, iubitul meu, și protagonistul poveștii noastre de iubire din clip, cât și din viața reală! Piesa descrie acea poveste de dragoste, plină de pasiune, și dorința de a petrece tot restul vieții lângă sufletul pereche! Felix Noa și Smax sunt producătorii piesei, alături de care am lucrat foarte fain, ne-am conectat energiile, și a ieșit un produs de care suntem mândri!

Noi am mai lucrat împreună în studiourile FlyProject cu ani în urmă, însă iată că acum s-au alineat astrele și am reușit să finalizăm ceva pe placul tuturor! Sunt sigură că foarte multe cupluri se vor regăsi în această piesă, indiferent de vârstă, dragostea nu are limite, nici bariere, este sentimentul care ne ține vii, și pe care trebuie să îl păstrăm în noi cât mai mult timp! Scenariul este scris de mine, am filmat la mare în trei locații din Mamaia, Hotel Riva, BarrelsPub și plaja Mamaia alături de un băiat foarte talentat și creativ, Shinni, care îmi este și un bun prieten!

Îmi place entuziasmul lui de a face lucrurile, îmi place că e foarte receptiv la orice simțim să facem pe set, intră ușor în filmul meu, iar la montaj, dă viață imaginilor și creează acea stare care te ține prins acolo până la final, ca apoi să-i mai dai un play! Alături de noi a fost și Neagu, pe partea de foto, și making off, la fel toate laudele și despre el! Pe partea de styling, am lucrat alături de un designer foarte talentat si creativ de lannoi din tara,

este vorba despre Oana Cocir- Finezze și am schimbat în jur de trei ținute! La make-up și hair, Andreea Popeanu și Pârvu Andrei m-au ajutat să am un look care a rezistat peste 12 ore de filmare, iar buchetul de 101 trandafiri albi a fost creat special pentru mine și acest videoclip de Marylisa Bustei, care a fost o adevărată superbitate!

Sunt încântată maxim de tot ceea ce se întâmplă în viața mea în ultima perioadă, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cum așează lucrurile, mă înclin în fața oamenilor care mi-au fost alături de-a lungul anilor, care m-au susținut și au crezut în mine! Mulțumesc și celor care mi-au închis multe uși, m-au ajutat să merg mai departe, să muncesc mai mult, și să mă bucur de zece ori mai tare pentru fiecare realizare! Mulțumesc managerului meu, Marius Chină, fără de care acest proiect nu ar fi luat amploare, întregii echipe SprintMusic, o gașcă de oameni faini și creativi care muncesc în fiecare zi cu drag și spor pentru fiecare proiect în parte!

Eu sunt profund recunoscătoare, iar pentru voi mesajul e unul simplu! Bucurați-vă de fiecare clipă din viața voastră, primiți fiecare experiență ca pe o evoluție, și munciți să deveniți în timp, cea mai bună versiune a voastră!”, a mărturisit Cristina Vasiu.



Artista cântă împreună cu Cătălin, iubitul ei, cu care a colaborat pentru prima oară.



“Ce poate fi mai frumos decât să-ți cânți dragostea în versurile unei piese de suflet și să-i dedici jumătății tale o astfel de declarație?! Am pus mult suflet în acest proiect, deoarece el a luat ființă din dragostea ce ne leagă pe noi, practic versurile fac parte din povestea pe care noi o scriem zi de zi, pentru tot restul vieții!! Dacă până acum am abordat un alt gen muzical, folclorul autentic, unde mi-am cântat trăirile și emoțiile, și unde publicul meu era cu totul diferit de cel al Cristinei, asta nu m-a împiedicat să încerc această abordare a unui stil diferit, ba chiar mai mult de atât, îmi place tare mult, și este o piesă care cred că va umple multe suflete cu bucurie!”, a declarat și Cătălin, partenerul de viață al solistei.

