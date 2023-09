Cristina Vasiu și Cătălin Stoica au spus marele DA! Cine le-a oficializat căsătoria și ce declarații de dragoste și-au făcut în fața Stării Civile: ”Este cea mai fericită zi de până acum” | EXCLUSIV

In articol:

Cristina Vasiu și iubitul ei, Cătălin Stoica s-au căsătorit civil la Primăria sectorului 3. Cei doi i-au mărturisit într-un interviu Andradei Bratovianu că sunt foarte fericiți și că este o zi specială pentru amândoi.

Cristina Vasiu și iubitul ei, primele mărturii după ce s-au cununat civil

Artista a purtat o rochie care a atras multe priviri, iar coafura i-a pus în evidență trăsăturile feței. Cei doi îndrăgostiți au declarat că își doresc mulți copii, dar ne-au oferit câteva detalii și despre nunta pe care o fac la anul.

Cristina Vasiu și Cătălin Stoica s-au cununat civil, iar WOWbiz a avut onoarea de a le fi alături. Aceștia ne-au oferit declarații în exclusivitate, după ce au spus DA. Au vorbit despre ce simt, cât de departe au ajuns cu pregătirile pentru nunta de la anul și cât de recunoscători le sunt nașilor.

„Cristina: Nu aș fi crezut că o să am așa emoții. Noroc cu prietenii și nașii, pentru că ei ne-au ajutat să trecem peste și să fie ziua asta mai ușoară și tot mai avem emoții. Mi-am păstrat numele de fată, dar l-am adăugat și pe al lui. Sunt singurul copil și așa am început și în muzică. Mi-a fost foarte greu să mă decid pentru ținută, dar Clara Rotescu a semnat-o. Zic eu că am făcut o alegere potrivită. Am început să organizăm și nunta de la anul, am ales locația și câțiva artiști.

Cătălin: Cu siguranță este cea mai fericită zi de până acum. Am avut mari emoții și le mulțumim nașilor, pentru că ne sunt alături și sunt niște oameni extraordinari pe care îi pupăm și respectăm.”, au declarat cei doi.

Cristina Vasiu și Cătălin Stoica, declarații de dragoste la Starea Civilă

Cristina Vasiu și Cătălin Stoica se iubesc foarte mult, drept dovadă și-au făcut declarații de dragoste și și-au făcut promisiuni pe viață.

„Cristina: Mă bucur că ai apărut în viața mea la momentul potrivit și promit să te iubesc și să te respect pentru tot restul vieții.

Cătălin: Soția mea se pricepe mult mai bine la vorbe decât mine, dar eu o să îi spun ce îi spun în fiecare dimineață. O iubesc foarte mult, îi mulțumesc că a apărut în viața mea într-un moment bine venit și cu siguranță momentele petrecute în ultimii ani ne-au făcut și mai fericiți pe zi ce trece și pentru asta îi mulțumesc. O să fim veșnic cât ne-a lăsat Dumnezeu pe Pământul ăsta împreună și o să îi fiu sprijin în orice.”, au mărturisit Cristina și Cătălin, pentru WOWnews.

