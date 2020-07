In articol:

Cristian Tudor Popescu a comentat interviul dat de Andreea Esca. Gazetarul a numit-o „amatoare, în sensul profund al cuvântului”.

„O cunosc pe Andreea Esca de mai bine de 20 de ani. Am fost cablat cu ea în nenumărate emisiuni, dar nu am văzut-o niciodată aşa cum am văzut-o în această seară. Este o profesionistă a ştirilor, a meseriei, care frizează mereu perfecţiunea. Acum nu a mai fost profesionistă. A fost amatoare. În sensul profund al cuvântului, acela de a iubi”.

„Andreea a salvat vieți”

CTP spune despre celebra prezentatoare că a salvat mulțe vieți prin declarația sinceră din seara asta.

„Cred că Andreea Esca a salvat în această seară, fără să fie medic sau preot, nişte vieţi şi nişte suflete, prin ceea ce a spus şi cum a spus. Cred că până şi doamna aceea care a pălmuit vânzătoarea în magazin, atât de agresivă şi ignorantă, dacă a văzut-o pe Andreea Esca în această seară, s-a mai clintit înăuntrul ei. Acestea sunt câteva lucruri pe care cred eu că a reuşit să le transmită Andreea Esca în această seară într-o situaţie deloc simplă pentru ea. Ea nu mai putut să fie atât de detaşată. Întotdeauna am apreciat-o pentru sângele ei rece, pentru luciditatea emisiunii, indiferent cât de dificilă era situaţia sau întrebările care se puneau”, a declarat el.

Gazetarul consideră că Andreea Esca a făcut un lucru foarte greu spunând nu doar despre experiența ei personală, ci vorbind și despre familia sa și modul în care i-a afectat virusul.

„Nu ştiu câţi dintre noi l-ar putea face: să povesteşti ce i se întâmplă unei persoane iubite, care a ajuns până în pragul morţii. Ca să faci aşa ceva în astfel de momente, este cu totul ieşit din comun, maximum ce poţi face ca gazetar”, a spus el.

„Ştiam că este bolnavă”

CTP a mai spus că până şi cei care nu cred că virusul există „nu pot trece peste ce a zis Andreea. Aproape că nu îţi poţi imagina boala împreună cu Andreea.”

Gazetarul ştia că prezentatoarea de știri suferă de COVID-19. „Ştiam că este bolnavă. Dar nu mi s-a părut corect din punct de vedere jurnalistic să spun acest lucru. Asta trebuia să facă Andreea”, spune CTP.

El precizează singurul lucru care i-a displăcut din ce a spus Andreea Esca în această seară.

„Cu un singur lucru nu sunt de-acord din ce a zis Andreea în această seară. A numit virusul nemernic. Nemernici sunt oamenii, nu virusul”, a mai spus gazetarul.