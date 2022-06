CTP, reacție dură după victoria lui David Popovici: „România nu are de ce să fie mândră”

In articol:

Zilele acestea România a fost pe buzele tuturor și asta datorită lui David Popovici, tânărul de 17 ani care a devenit o minune a înotului la nivel mondial.

Înotătorul a bătut record după record, aducând acum lumii o victorie ce a mai fost marcată doar în 1973.

David Popovici a câștigat două medalii de aur la probele de 100 și 200 metri liber, la prima ediție a Campionatului Mondial, desfășurată la Belgrad.

Citeste si: David Popovici, dublu campion mondial și mai bogat cu un million de lei. Sunt fondurile Guvernului suficiente pentru pregătirea de elită?| EXCLUSIV

CTP, reacție dură după victoria lui David Popovici[Sursa foto: Facebook]

David Popovici, dublu campion mondial la 17 ani

Victoria sa a făcut ca multă lume, chiar și politicienii de la noi, să iasă public și să îl felicite pe campion, dar să se și mândrească cu reușita acestuia.

Citeste si: Smiley și Gina Pistol se căsătoresc? Declarațiile făcute de artist: „Cu acte și fără...”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Printre aceștia, însă, nu se numără și Cristian Tudor Popescu. Gazetarul a avut acum o reacția acidă la adresa celor care se simt români doar prin victoria tânărului campion.

„Nu, eu nu mă simt mândru pentru că David Popovici a obținut două medalii la Mondiale. De ce m-aș simți? Văd că se simt mândri, însă, alții. Toți politicienii de vârf care s-au repezit, au sărit din baie – nu din bazin, din baie – ca să se lipească într-un fel de succesul lui Popovici. Domnii Iohannis, Bode, Dîncu… Laitmotivul: «Ne-a făcut să fim mândri David Popovici»”, își începe CTP declarațiile.

Concret, ziaristul spune că nimeni, în afara de cei care l-au ajutat pe David Popovici în drumul lui spre succes, nu are de ce să fie mândru pentru victoria acestuia.

Meritele sunt doar ale campionului, ale familiei, antrenorului și prietenilor care i-au fost aproape.

În rest, notează CTP, România nu are de ce să se mândrească cu David Popovici și asta pentru că, subliniază el, România nu a făcut nimic pentru ca puștiul de 17 ani, campion mondial acum, să ajungă pe culmile succesului.

De asemenea, CTP spune că David Popovici nu este rezultatul efortului depus de țara noastră pentru a avea un campion la nivel mondial, ci este creația lui Dumnezeu, o minune împletită cu multă muncă, devotament, disciplină și efort depus de David și familia lui.

Citeste si: David Popovici, dublu campion mondial la 17 ani! A câștigat a doua medalie de aur: „E doar începutul”

”Bun, ei se simt mândri. Eu nu! De ce? Eu nu am nicio contribuție la ce a făut acest băiat. Dacă aș fi fost unul dintre părinți, care au avut o contribuție esențială din ce am văzut și citit, părinți care îl ajută enorm și acum, da, aș fi mândru. Dacă aș fi antrenorul lui, aș mândru, dacă aș fi un prieten care l-a ajutat, aș fi mândru. Dar de ce să fiu mândru eu, în calitate de Popescu, care n-am făcut nimic pentru el? De ce să fim mândri toți ceilalți? Că suntem și noi români? Să fiu mândru că am un nume care se termină în «escu»? Nu am de ce să fiu! .Nici România nu are de ce să fie mândră, Popovici nu e rezultatul unei acțiuni conștiente, coordonate, întinse în timp a acestui stat de a produce campioni de natație. E un miracol. Eu dacă aș fi credincios, dacă aș crede în Dumnezeu, aș spune că David Popovici e opera lui Dumnezeu. În niciun caz nu e opera României”, a spus Cristian Tudor Popescu la un post TV.