Cu cât îl plătea Gigi Becali pe Sebastian Chitoșca, noul faimos de la Survivor România 2021? Era printre cei mai prost plătiți fotbaliști de la FCSB

Sebastian Chitoșcă a jucat la echipe importante din România, cum ar fi FCSB, FC Botoșani, FC Brașov, FC Voluntari sau Ceahlăul Piatra Neamț, dar s-a văzut nevoit să se retragă din sport din cauza unor accidentări și a problemelor

Chitoșcă primea 3.500 de euro de la Gigi Becali

de sănătate ale fratelui său.

Noul faimos de la Survivor România 2021 a dezvăluit că nu s-a îmbogățit din fotbal și că cel mai mare salariu pe care l-a avut a fost de 3.500 de euro pe lună- un venit modest pentru un jucător de Liga 1.

”N-am alergat niciodată după salarii mari, la Steaua (FCSB, n.r.) și Botoșani am avut 3.500 de euro/lună. Am spus că nu se poate așa, să ajungi să joci pe 1.000 de euro în fotbal... e o sumă foarte mică. Atât primeam eu din Liga 2. Nu am acceptat”, a povestit Sebastian Chitoșc pentru Gazeta Sporturilor, referindu-se la oferta primită ulterior de la CSA Steaua, club la care n-a mai ajuns.

Gigi Becali nu a apucat să-l vadă pe Chitoșca jucând

În 2016, Chitoșcă a crezut că a dat lovitura carierei după ce a fost transferat la echipa lui Gigi Becali. FCSB plătea atunci

pe el 50.000 de euro. Din păcate pentru el, lucrurile nu au mers așa cum s-ar fi așteptat și a ajuns să joace mai mult pe la echipa a doua, unde s-a și accidentat grav pe un teren mocirlos.

Și-a distrus cariera într-un meci pentru echipa a doua a FCSB

„Mă antrenam nebunește la FCSB, crezând că prind și eu un meci. Am jucat cu Foresta în Cupă, după o perioadă petrecută la echipa a doua.

MM Stoica venea la noi și mă dădea exemplu. La două zile după meciul ăsta, m-am accidentat. A fost o mocirlă infernală acolo, un teren greu. După, am mers pe un sintetic cu echipa a doua și m-am accidentat. S-a rupt totul de acolo”, a mai povestit faimosul.

Sebastian Chitoșca a jucat la FCSB

În fine, după încă o experiență nereușită la FC Botoșani, Sebastian Chitoșcă a bătut palma cu CSA Steaua, echipa Armatei, însă nu a mai apucat să joace pentru că fratele lui a avut un incident în urma căruia a ajuns în comă.

Bătuse palma cu CSA Steaua pentru 8.000 de lei pe lună

”În ultima fază, a venit propunerea de la CSA Steaua, 80 de milioane pe lună. Am fost de acord, pentru că era ultima opțiune. După, a venit nebunia cu fratele meu și nu am mai putut. El a venit în concediu acasă, a fost la un restaurant în Piatra Neamț. În urma unui conflict, a primit un pumn, a căzut cu capul pe marginea terasei de lemn și a intrat în coma de gradul 4. L-au stabilizat foarte repede, l-au transferat de urgență la Iași și, după aceea, a urmat chinul. Nu mai e același om acum”, a mai spus Chitoșcă pentru GSP.