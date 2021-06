Cu câte femei s-a iubit chef Cătălin Scărlătescu. De ce a ales juratul de la Chefi la cutite să fie burlac

In articol:

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai râvniți burlaci din România, dar este extrem de discret când vine vorba de viața sentimentală. Acesta a rămas singurul burlac din cei trei jurati de la Chefi la Cuțite, colegii săi Sorin Bontea şi Florin Dumitrescu fiind amândoi la casa lor.

Cine este Cătălin Scărlătescu, burlacul juriului „Chefi la cuțite”

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai apreciați chefi din România. S-a născut pe 20 iulie 1972 în Constanța, și a urmat scoala în orașul său natal.

Încă din copilărie a descoperit pasiunea pentru gastronomie, asta datorită bunicii lui care îl delecta cu fel și fel de bunătăți. Preparatele bunicii, care îl încântau pe Cătălin Scărlătescu de cand era mic, sunt folosite de acesta și în prezent.

„Bunica mi-a arătat în copilărie ce înseamnă mâncarea cu gust și toate preparatele ei mi-au rămas în suflet. Țin minte că gătea la începutul săptămânii mâncare de cartofi și fasole scăzută, care sâmbăta se transforma în fasole bătută. La desert aveam faimoasa prăjitură cu bulion, preferata mea. Nu avea mult timp sau multe ingrediente la dispoziție, dar reușea să ne pună pe masă rețetele ei de suflet, rețete pe care le-am dus mai departe cu mine până în ziua de azi”, a declarat chef Cătălin Scărlătescu.

Primul contact cu bucătăria unui restaurant l-a avut la 17 ani, atunci când și-a început cariera în gastronomie.

După o perioadă a decis sa plece pe un vas cargo, iar de acolo a ales să gătească în cele mai faimoase restaurante din Germania.

„În anii 90 am plecat în Germania, apoi m-am întors şi am plecat pe mare, unde am lucrat ca stewart pe un vapor cargo şi am văzut lumea. M-am plimbat din Hong Kong până-n Brazilia. Am văzut vreo 50 şi ceva de ţări, şi nu câte trei-patru ore, cum le văd cei de pe croazieră. În niciun port n-am stat mai puţin de 4 zile.Apoi, am plecat iar în Germania, unde am început încet,încet să lucrez în restaurante pretenţioase, de top, printre care Kempinski Sporting Club Badsarrow, a urmat Filippo Nisi în Koln”, a mai spus juratul Chefi la cuțite.

La întoarcerea în România s-a dedicat gastronomiei ca sef bucătar la un restaurant cunoscut din București, și împreună cu un prieten foarte bun italian au deschis un restaurant. În prezent face parte din juriul de la reality-show-ul „ Chefi la cuțite ”.

Femeile din viața lui chef Cătălin Scărlătescu

Cătălin Scărlătescu este un bărbat foarte discret în ceea ce privește viața lui amoroasă. În 2017, s-a bănuit că ar forma un cuplu cu Gina Pistol, mai ales erau văzuți mereu împreună. În vara anului 2018 acesta a cerut-o în căsătorie în finala show-ului Chefi la cuțite, însă totul s-a dovedit a fi doar o farsă.

În anul următor, Chef Scărlătescu este văzut sărutând o blondă, care ulterior a participat la „Chefi la cuțite”. Maria Andria este o cântăreață în vârstă de 27 de ani, pe jumătate grecoaică, și este deseori invitată la emisiunile de divertisment de la Antena 1. Relația celor doi a fost de scurtă durată.

În cadrul unui interviu, chef Cătălin Scărlătescu a mărturisit că nu este singur, dar este genul care preferă relațiile deschise.

„Nu mă pot lăuda că sunt foarte mult timp singur. Eu am o relaţie foarte, foarte deschisă cu mai multe persoane. Suntem prieteni aşa. Nu ne călcăm pe picioare, nu ne deranjăm, nu ne invadăm spaţiul. Nu sunt gelos. N-am fost niciodată. Sper să nu fiu nici la bătrâneţe, să nu o iau aşa.. într-o relaţie foarte serioasă cu Cătălin Scărlătescu de aproape 50 de ani”, a declarat Cătălin Scărlătescu.

Totodată, a mai declarat ca este admirat de foarte multe femei, însă el caută o femeie extraordinar de deșteaptă și independentă.

„Dacă o femeie are creier are tot ce îi trebuie. Nu există o matrice, n-am alergat după avocate, medici. Am avut în viața mea cel putin câteva femei senzaționale, eu sunt nenorocitul și nebunul care nu a știut să le păstreze. Eu n-am avut relații cu femei tâmpite, am avut relații doar cu femei foarte mișto, nu neapărat fizic, ci ca om, care aveau mesaj, erau haioase. Nu erau niște femei întreținute sau de întreținut. Erau foarte independente. (…) Independența trebuie să existe și la bărbați și la copii. Copilul trebuie să fie independent de mic”, a completat chef Scărlătescu.

