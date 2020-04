In articol:

Dana Rogoz se teme pentru ea și viitoare ei fetiță, care urmează să ajungă pe lume cât mai curând. Actrița se gândește tot mai mult la momentul în care va trebui să nască deoarece îi este teamă să nu ia virusul ucigaș.

„Daca m-as infecta pana la nasterea ta, cum oare as putea eu rezista stand in alta camera decat tine? Cum sa nu pot eu sa te pup si sa te miros si sa te strang la pieptul meu fara nicio teama?! Cum?!”, a scris vedeta pe blogul ei.

Actrița a mărturisit că îi va fi foarte greu, mai ales că soțul ei nu va fi în sală, ci acasă cu fiul lor, Vlad.

„Cand am mers la primul control dupa o perioada lunga de izolare, am avut in minte aceste intrebari. M-am protejat cum am stiut mai bine: am purtat masca, am asteptat in masina pana mi-a sosit randul, am pastrat distanta intre mine si toti ceilalti pe care i-am intalnit in drumul meu si m-am dezinfectat pe maini pana am facut rani. Si am fost pentru prima oara la un control fara tatal tau alaturi. A fost un fel de … repetitie, caci la nastere nu va fi langa mine in sala, asa cum a fost la fratele tau. Uite ca deja facem diferente… ce parinti! Dar si tu, sincer acum, ce moment ti-ai ales pentru a veni pe lume! Ce moment!”, a adăugat Dana Rogoz.

Dana Rogoz este gravidă pentru a doua oară

Vedeta a anunțat în pragul sărbătorilor că mai așteaptă un copil. De data aceasta, Dana Rogoz va deveni mamă de fată.

„DA, acum pot să vă dau cea mai frumoasă veste: sunt însărcinată. Și e fetiță. Și e minunat. Și nu sunt în stare să scriu câteva rânduri despre asta fără să nu mi se umezeasca ochii de lacrimi. Suntem cei mai fericiți! Cât poate fi de frumos! Nu există cuvinte care să exprime ce simt. Sunt fericită, sunt emoționată, mă simt cea mai norocoasă, îmi fac griji deseori, mi-e frică, și mă liniștesc, și încerc să conștientizez, îmi fac planuri, îmi imaginez cum va fi cu 2 copii, cum va arată casă noastră, și iar mă bucur, plutesc, și mă simt copleșită uneori de tot, tocmai pentru că simt… tot”, a transmis Dana Rogoz pe blogul său personal.

Dana Rogoz mai are un băiat, Vlad, care, potrivit vedetei, și-a anunțat deja toți colegii de școală că va avea o surioară. (