Elena Ionescu, câștigătoarea Survivor România, a vorbit deschis despre bărbații cu care s-a iubit de-a lungul anilor. Bruneta care a surprins cu ambiția ei în competiția de la Kanal D nu a avut o viață tocmai ușoară, mai ales în ceea ce privesc relațiile sentimentale.

Elena Ionescu a spus cu câți bărbați s-a iubit de-a lungul anilor

Majoritatea celor care o urmăresc știe că ultima relație pe care a avut-o s-a terminat așa cum nu și-ar fi dorit, mai ales că în urma căsniciei a rezultat și un copil, pe care acum îl crește de una singură și pentru care se luptă zi de zi.

Cu toate că mulți ar putea să creadă că Elena a avut numeroase relații până acum, se pare că realitatea este alta, iar bruneta a spus-o fără să stea pe gânduri, în cadrul unei emisiuni tv.

”N-am avut relații multe, am fost protejată, pentru că mereu am fost înconjurată de băieții din trupa mea. Și mereu am văzut cum vorbesc ei, cum gândes, îi vedeam pe ei în anumite conjuncturi, îmi spuneau despre relațiilor lor și știam ce și cum.

Am avut două sau trei relații lungi, adică de 5 ani și de 3 ani, și acum cu soțul, 2 ani, cu care am ajuns la divorț și asta a fost”, a mai spus Elena Ionescu.