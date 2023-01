Cu ce actor celebru a petrecut Ivana Knoll de Revelion. Fosta Miss Croația a făcut furori la Cupa Mondială 2022

In articol:

Ivana Knoll a petrecut Revelionul cu un celebru actor american

Ivana Knoll (30 de ani), a căpătat o notorietate uluitoare după aparițiile sale pe stadioanele din Qatar. Supranumită „cea mai frumoasă femeie de la Cupa Mondială 2022”, fosta Miss Croația s-a stabilit în America, acolo unde are un contract pe 3 ani cu o agenție de modelling din Los Angeles.

Tânăra a început deja să frecventeze cercuri înalte, dovadă fiind faptul că a petrecut Revelionul printre vedete de top. Mai exact, croata a fost la Miami, unde a participat la petrecerea dintre ani alături de celebrul actor american Jamie Foxx, cunoscut pentru rolurile celebre din filmele Spider Man, Ray sau Django Unchained. Ivana Knoll a profitat la maxim de oportunitatea de a fi în aceeași încăpere cu starul american și s-a fotografiat cu acesta. În dreptul descrierii, fosta Miss a scris: „Nu există ceva mai bun decât să îți începi anul 2023 cu prieteni buni”.

Fosta Miss Croația a atras toate privirile la Cupa Mondială 2022

Fosta Miss Croația, Ivana Knoll a devenit rapid una dintre cele mai populare persoane prezente în Qatar pentru turneu, datorită curajului de a se afișa în ținute sumare într-o țară conservatoare. Au existat și oameni care au criticat-o, în special pe rețelele sociale, însă Ivana și-a văzut de drumul său, reușind să câștige simpatia qatarezilor.

Mai mult, în timp ce se afla la CM 2022, aceasta a vorbit în emisiunea lui Piers Morgan despre cum s-a simțit în Qatar, dar și cum au reacționat localnicii când i-au văzut ținutele. Potrivit spuselor sale, qatarezii nu au avut o problemă cu outfiturile sale, întrucât în timpul Cupei Mondiale au făcut o excepție, permițând fanilor să se îmbrace cum doresc: „Respect orice țară în care merg, mă interesez care sunt regulile.

Localnicii mi-au spus că pot să mă îmbrac așa cum o fac în mod normal pentru că în timpul Cupei Mondiale fac o excepție și că ne lasă să îmbrăcăm cum vrem. De aceea am purtat aceste ținute. Nu am primit reacții negative. Qatarezii și arabii au venit să facă poze cu mine, chiar și femeile au venit să se pozeze cu mine, în ținuta pe care am purtat-o la ultimul meci. E minunat că acceptăm că suntem diferiți.”, a spus Ivana Knoll în interviul acordat lui Piers Morgan.

