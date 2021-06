Cu ce amintiri s-a întors războinica Adelina de la Survivor. Și-a adus rucsacul magic plin de scoici de pe plaja din Dominicană: ”Aici aveam noi toată viața noastră”

Adelina Damian [Sursa foto: Instagram] 16:35, iun 24, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Adelina Damian din echipa războinicilor de la Survivor România, le-a arătat urmăritorilor ei din mediul online cu ce s-a întors din emisiune, pe lângă experiența unică și amintirile frumoase. Fosta concurentă a emisiunii fenomen de la Kanal D și-a recuperat bagajul din Dominicană, care s-ar fi pierdut undeva prin aeroport, în Paris.

Adelina Damian[Sursa foto: Instagram]

Așadar, Adelina Damian a scos tot ce avea în rucsacul magic, cum îi spune chiar ea, și le-a arătat internauților cu ce amintiri, pe lângă cele sufletești, a venit în România din Republica Dominicană.

” Acum câteva zile mi-am recuperat bagajul din Republica Dominicană, că se rătăcise undeva prin Paris și m-am gândit să vă arăt cu ce m-am întors eu de la Survivor: cu rucsăcelul magic, aici aveam noi toată viața noastră, aici aveam hainele, adidașii, provizii...o să mă uit peste ani să le arăt nepoților să vadă unde am fost. Multe scoici, zici ca n-am vazut scoici in viata mea, atat de multe am luat cu mine. Bandanele mele de razboinica...”, povestește Adelina, pe contul ei de Instagram.

Adelina Damian a mărturisit că are foarte multe amintiri de la Survivor, pe care o să le țină în sufletul ei toată viața.

a mai spus fosta războinică.

Cu ce probleme s-a întors Adelina Damian de la Survivor România

Adelina Damian a povestit la Teo Show, cum fost arsă la propriu de soare, având tenul foarte deschis.

În primele zile adormea cu frisoare și o durea foarte tare pielea, însă a demonstrat că este o luptătoare și a trecut și peste aceste mici obstacole.

"Î n primele zile adormeam cu frisoane. Îmi era și cald și frig, eram arsă, mă durea pielea. Arsurile astea mă omorau. La început oamenii mă asociau cu Andreea Antonescu și Alexandra Stan, iar chestia asta mă durea, pentru că eu chiar sunt o fire competitivă. Când am venit în competiție, eu chiar am simțit să mă apropii de toți. Andrei mi-a povestit viața lui, Marius, Maria, apoi mi-am dat seama că nimeni nu mă întreabă de mine.

Singura a fost Maria. Și acum o consider un copil, dar mă vedeam pe mine și mi-am dat seama că asta nu e ceva rău. Ar putea uneori să cântărească lucruile, dar ea de la început a spus că a venit și pentru bani. Ea chiar a zis. S-a făcut atâta caz pe seama ei. De ce? E un copil asumat. Are atitudinea unui copil de 15 ani, la 20", spunea Adelina Damian, după ce a fost eliminată de la Survivor România și s-a întors în România.