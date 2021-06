Cu ce desert și-a cucerit Florin Dumitrescu, sotia. Acesta a inventat un preparat special pentru a o impresiona pe Cristina Sima

Florin Dumitrescu [Sursa foto: Instagram] 18:41, iun 25, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai buni bucătari din România și are o experienta de peste 16 ani în bucătărie. Acesta a cunoscut-o pe actuala soție în urmă cu 11 ani, atunci când frumoasa blondă a venit la restaurantul, unde acesta era bucătar.

Cu ce desert a cucerit-o Florin Dumitrescu pe soția sa, Cristina Sima

Florin Dumitrescu și Cristina Sima s-au cunoscut în 2010, în restaurantul în care acesta era bucătar. Frumoasa blondă a venit în restaurant pentru a afla mai multe despre mâncarea pe care acesta o pregătește, iar juratul de la „ Chefi la cuțite ” a plăcut-o pe loc, motiv pentru care a inventat un desert special pentru aceasta.

Preparatul inventat special pentru soția sa este un un măr verde, îmbrăcat în foitaj cu scorțișoară, caramel și frișcă cu piper, numit Pomme du Sima. Este un desert creat special pe placul blondei, care adoră caramelul și merele coapte.

„Mărul lui Sima (numele ei de familie), în traducere. De fapt, este un mar în foietaj, cu scorțișoară, caramel și friscă cu piper. Am vrut să o impresionez pe iubita mea. Eram la începuturile relației noastre și am întrebat-o ce ar trebui să conțină un desert care să fie pe placul ei. Mi-a spus că adoră caramelul și merele coapte. Am încercat să creez un desert care să o reprezinte și cred că am reușit”, a declarat Florin Dumitrescu.

Acest desert a avut un real succes și cei doi, din acel moment au format un cuplu. Trei ani mai târziu s-a născut prima fetiță, Ava, iar la un an distanță, cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie extrem de restrânsă dar de poveste.

„Reacția iubitei lui a meritat toată strădania: A rămas fără cuvinte! Era foarte impresionată. După ce l-a savurat mi-a spus ca e cel mai bun desert pe care l-a gustat vreodată. Așadar, am avut succes, având în vedere că suntem de atunci împreună”, a mai spus juratul „Chefi la cuțite”.

Rețeta Pomme du Sima

Ingrediente

4 mere verzi Golden

unt

lămâi

coniac

scorțișoară

oua

frișcă

zahăr brun

piper

aluat de foietaj

Mod de preparare

Se curăță merele și se scot cotoarele. Se pun în apa în care au fost stoarse lămâile și se lasă acolo câteva minute. Separat, se bat două ouă cu 4 lingurițe de zahăr și o linguriță de scorțișoară. Apoi, mărul ținut în lămâie se dă prin oul bătut, se așează pe o fâșie lată de foietaj și se rulează în ea. Foitajul se dă cu laptele bătut și se pune la cuptor la temperatura de 170 de grade timp de 30 de minute.

Într-o cratiță se pun 250 g de zahăr și se lasă până se topește. După ce s-a rumenit, se adaugă puțin coniac, se flambează, se adaugă 100 ml de smântână lichidă și o lingură de unt. Se oprește focul și se pune puțină sare, iar separat se bat 100 ml de smântână lichidă până se face frișcă.

Mărul se pune pe farfurie, se pune caramelul deasupra, frișcă și apoi puțin piper. Poftă bună!