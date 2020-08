Dragos Nedelcu, favoritul lui Gigi Becali la FCSB

In articol:

Cu toate acestea, reporterii WOWbiz.ro au aflat amănunte cât se poate de interesante din relația de cuplu pe care Dragoș Nedelcu o are cu superba Aza Gabriela, o tânără cântăreață a cărei prezență este imposbil de ignorat.

Citeste si: Bănel Nicoliță, surprins cu gesturi tandre la malul mării - avea fotbalistul o relație încă din timpul căsniciei?

Citeste si: Scandal amoros la FCSB! Mihai Răduț, interzis din cauza Ginei Pistol! „Să se despartă de fata aia!...”

Citeste si: Hotărâre dură luată de vecini. De la 1 septembrie, Ungaria își închide granițele! - evz.ro

”Da, suntem împreună de un an”, ne-a confirmat, în exclusivitate, Aza Gabriela. ”Ne înțelegem foarte bine și ne susținem reciproc. Acum, din păcate, el trece prin momente mai grele după ce a fost accidentat... A fost operat, am mers cu el și atunci, la Roma, se recuperează foarte bine, iar asta mă bucur, știu că îi este dor de fotbal. La Roma, am fost doar noi, am stat în spital alături de el, avea nevoie de susținere, iar asta ne-a legat și mai mult”, ne-a spus Aza, în exclusivitate.

În altă ordine de idei, ne-a dezvăluit cântăreața care, de curând, a dat lovitura cu o melodie cântată alături de Florin Baboi și Ticy, felul în care s-au cunoscut este, cu adevărat, romantic. ”El mi-a scris pe Instagram timp de o lună, cred. Eu nu i-ar răspuns, deloc. Dar, la un moment dat, a reacționat la in Instastory de-al meu, eu am reacționat la unul de-al lui și am început să vorbim. Apoi, ne-am văzut la un restaurant din Herăstrău. Dar am mers acolo, cel puțin eu, fără să am în cap să fim împruenă... Dar, după ce am stat de vorbă cu el, mi-am dat seama că este o chimie extraordinară între noi. Nu a durat mult și ne-am spus că ne iubim, reciproc, că sentimentele noastre sunt cât se poate de serioase”, ne-a dezvăluit Aza. Și, mai mult chiar, precizează frumoasa cântăreață, Dragoș Nedelcu este un romantic și acum, la un an de când sunt împreună.

Aza si Dragos Nedelcu, cuplu bomba

”După ce am fost la emisiunea online WOWbiz.ro, mi-a trimis un buchet de flori. Îmi face tot felul de surprize din acestea, mici, dar foarte frumoase, îmi arată că să gândește la mine, că este foarte atent. Iar asta, eu, ca femeie, nu pot decât să ador”, ne-a mai spus Aza Gabriela.

Dragoș Nedelcu, accidentare gravă în meciul cu CFR Cluj

Dragoş Nedelcu, 23 de ani, a fost unul dintre cei mai lăudaţi jucători de către Gigi Becali după meciul CFR Cluj-FCSB 1-0, din luna iunie. Din păcate pentru el, acela a și fost meciul în care s-a accidentat extrem de grav și fost scos pe targă de pe teren, iar verdictul a fost o ruptură de ligamente la genunchi. De altfel, din acest motiv, Dragoș Nedelcu a fost la Roma, s-a operat, iar recuperarea lui, teoretic, se întinde pe parcursul a jumătate de an, chair dacă, deja, lucrurile s-au îmbunătățit substanția. ”Se simte bine, se recuperează fparte repede. Probabil va mai avera puțin de stat pentru că evoluția de după operație este una atât de bună încât i-a suprins și pe medici. Abia aștepată să se întoarcă pe teren”, ne-a spus frumoasa iubită lui Dragoș Nedelcu, cântăreața Aza Gabriela.

Aza pozeaza in ipostaze fierbinti

Cine este Aza Gabrilea?

Născută la Călărași, Aza, pe numele ei Gabriela Amzaru, a fost semifinalistă la Vocea României în 2015, iar din acel moment a susținut sute de concerte, după ce-a semnat un contract de colaborare cu Adrian Sână, fostul membru al trupei Akcent. Aza iubește fotbalul și nu lipsește de pe stadioane, cu atât mai mult cu cât este una dintre fanele înfocate ale echipei la care joacă iubitul ei, Dragoș Nedelcu.

De curând, alături de Florin Baboi și Ticy, iubita lui Dragoș Nedelcu, Aza Gabriela, iubita lui Dragoș Nedelcu, a lansat o piesă, ”Mi-am tatuat iubire”, cu care face furori.