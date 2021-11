Cu ce maneliști celebri a colaborat Alex Velea. Alături de aceștia a strâns milioane de vizualizări pe Youtube

In articol:

Alex Velea este un cunoscut cântăreț de la noi din țară. Acesta este de loc din Craiova și s-a lansat în muzică cu melodia „Yamasha” în anul 2006. Artistul are doi băieți împreună cu cântăreața Antonia și este un familist convins. De ceva vreme, Alex Velea a creat un nou gen muzical care, a prins foarte bine la public. Iată mai multe detalii despre trapanele și despre cei care cântă acest stil de muzică.

Ce sunt trapanelele, noul gen muzical inventat de Alex Velea

Trapanelele sunt un amestec format din trap și manele care implică duete între maneliști și trapperi. Potrivit spuselor lui Alex Velea, acest gen muzical a luat naștere într-o tabără de creație la Borșa unde, acesta a compus și prima trapanea.

Duetul cântat de Lino Golden și Jador initulat „Dau Moda”. „Totul oricum s-a întâmplat dintr-un noroc. Eram într-o tabără de creație la Borșa, unde în același timp avea loc și un concurs. Am avut mai multe provocări de făcut, iar echipa noastră de producție a fost contra altor două, ale lui Adda și Vanotek. Una dintre sarcini era să facem o manea într-o oră. Oricum, noi toți suntem cu manelele.

Suntem veniți de la periferie și am crescut cu manelele.În tabăra aia am făcut „Dau moda” și ne-am continuat drumul nostru de „pop-iști”, rapperi, trapperi. Doar că, între timp, alte case de producție au scos piese similare și mi s-a părut că ne iau banii de la gură. Am început să facem piese d-astea mai des și când ne-am dat seama că o facem mai bine decât alții și că avem succesul ăsta atât de mare, am zis să-i dăm înainte.” , au fost cuvintele artistului pentru vice.com

Golden Boy Society [Sursa foto: Instagram]

Colaborări celebre ale lui Alex Velea cu maneliști în vogă

După ce a evaluat potențialul trapanelelor, Alex Velea a început să producă hituri pe bandă rulantă alături de maneliști celebri. Iată câteva dintre colaborări!

Golden Gang și Florin Salam- Construiesc Un Imperiu

Colaborarea dintre manelistul Florin Salam și Golden Gang a cunoscut un real succes. Această piesă are 10 milioane de vizionări pe Youtube în doar 6 luni de zile de la lansare și vorbește despre succes și ambiția de a-ți îndeplini țelurile.

Golden Gang și Adrian Minune- Tu Ai Vrea Să Fii Eu

Piesa „Tu ai Vrea Să Fii Eu” a fost lansată pe 30 septembrie 2021 și are în prezent 1,1 milioane de vizionări pe Youtube. Tema piesei este invidia.

Alex Velea și Jador- Arde-mă Baby

„Arde-mă Baby” este fără dar și poate una dintre cele mai de succes trapanele. Aceasta a fost lansată anul trecut, iar colaborarea cu Jador a strâns 35 de milioane de vizionări pe Youtube.

Alex Velea, Tzancă Uraganu și Jador- Brunetă

În urmă cu 11 luni, Alex Velea a scos alături de maneliștii Tzancă Uraganu și Jador melodia „Brunetă”, melodie care a fost foarte apreciată. Aceasta are în prezent 24 de milioane de vizionări, iar subiectul piesei este legat de o brunetă de neatins.

Golden Gang și Costel Biju- Scarface Al Pacino

Lansată recent, „Scarface Al Pacino” este o trapanea în colaborare cu Costel Biju care, astrâns până la momentul actual 1,1 milioane de vizionări.

Surse: vice.com