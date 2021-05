Cu ce medie a terminat Jador clasa a VIII-a, pe vremea când învăța de frica tatălui său! EXCLUSIV

In articol:

Jador a ajuns să termine o facultate deși provine dintr-o familie modestă din județul Bacău. El a povestit că în primă fază, a învățat de frica tatălui său, care îl bătea dacă venea cu note mici.

A treminat școala generală cu media 7,56

După aceea, și-a dat seama singur că fără școală nu va putea pleca niciodată din Horgești.

”Nu pot să zic că-mi plăcea școala. Dar mă distrugea tata cu bătaia dacă-i făceam de râs. Nu accepta ca fiu-său să nu învețe, că-l făceam de râs în sat. Am luat odată un 4 la română și am căutat un trifoi cu 4 foi, să am noroc, să nu mă bată. Și tot m-a bătut. Am fost premiant, am luat bacul, m-am dus la facultate, am luat masterul. Am vrut și la doctorat, dar am zis că nu mă ajută la nimic. Ce să fac, eu vrea să fiu lăutar”, a povestit Jador la un podcast al lui Damian Drăghici.

WOWbiz.ro a aflat că elevul Dumitrache Remus Ionuț a absolvit ciclul gimnazial la Școala Generală Răcătău din comuna băcăuană Horgești cu media 7,56, una foarte bună pentru comunitatea respectivă.

Ulterior, el a ajuns la Grupul Școlar ”G.J. Caniciov” Parincea și a făcut parte dintr-un program social prin care statul oferea burse elevilor care proveneau din familii sărace. Suma lunară era de 180 de lei, însă Jador trebuia să aibă rezultate cât mai bune și mai ales să nu lipsească de la școală. Înainte să se pună însă pe carte, el a trebuit să se mute de la alt liceu, pentru indisciplină.

Jador a ajuns mare deși a plecat de jos

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Citeste si: Jador, primele declarații după ce a apărut în compania lui Beatrice Păun, nepoata Elenei Merișoreanu: ”M-a susținut la Survivor și..."

”Cea mai rea chestie care mi s-a întâmplat a fost că m-au dat afară din liceu pentru că eram obraznic. M-am mutat la alt liceu și acolo am învățat să învăț”, a mai povestit Jador.

A terminat ASE-ul dar n-a profesat nici o zi

Până la urmă, Jador a terminat și liceul cu media 7,24 și a putut să se înscrie la facultate. O performanță la care părinții lui nu sperau niciodată. În iulie 2017, el a obținut diploma de licență în relații economice internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice București.

Tatăl lui Jador

Citeste si: Livian de la Puterea Dragostei se compară cu Lino Golden, după ce trapperul a lansat un hit cu Jador: ”Eu sunt și mai verbal și am și aspect...”

Cu toate astea, destinul avea să-l ducă într-o cu totul altă direcție. El a apărut la emisiunea ”Puterea Dragostei” unde s-a recomandat ca ”lăutar” și nu ca ”economist ”. În câteva luni, Jador avea să ajungă numărul 1 în trending. Ulterior, prezeneța la show-ul Survivor i-a crescut și mai mult cota, ajungând în prezent între cei mai iubiți cântăreți din România.