Cu ce problemă se confruntă Anca Serea! Vedeta nu poate să-i dea de cap: „Am mers la tot felul de specialiști și nu au reușit”

Anca Serea este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite personalități publice din showbiz-ul autohton. S-a făcut remarcată mai ales pentru firea transparentă, fiind mereu gata să le povestească fanilor ei totul despre ea.

Care este cea mai mare frică a Ancăi Serea: Cert este că am o fobie

Recent, aceasta a dezvăluit care este cea mai mare teamă a ei. Nimeni nu își imagina!

În urmă cu puțin timp, soția lui Adi Sînă a dezvăluit care este fobia de care suferă. Se pare că cea mai mare teamă cu care se confruntă este aceea de a zbura cu avionul Se pare că totul ar fi pornit din cauza unui zbor cu turbulențe, care a ținut-o departe de o aeronavă mai bine de un deceniu. În acest timp, Anca Serea spune că a mers la tot felul de specialiști, însă niciunul nu a reușit să o ajute cu problema ei.

„Cert este ca am o fobie de avion si imi este foarte greu să zbor. Presupune un efort foarte mare. Le-am transmis frica copiilor. Am avut 2 zborurui mai neplăcute si am avut o perioada de 10 ani in care nu am zburat deloc. Am mers la tot felul de specialisti si nu au reusit sa imi invinga teama. Mai ramane hipnoza sa o incerc", a declarat Anca Serea la un post de televiziune.

Anca Serea [Sursa foto: Instagram]

Anca Serea a făcut terapie pentru a se obișnui cu lipsa fiului ei plecat la studii

Anca Serea trece printr-o perioadă destul de dificilă, căci, pe lângă starea de sănătate, care nu este deloc bună, se mai confruntă și cu dorul de fiul ei, plecat în Olanda, la studii. Vedeta a mărturisit că a încercat să se obișnuiască dinainte cu lipsa lui David, așa că a recurs chiar și la terapie, pentru a învăța să gestioneze situația.

„Am mers la un specialist care m-a ajutat oarecum treptat… dar e greu… grijile, faptul că nu e acasă, faptul că nu pot să-i gătesc, nu neapărat că–mi fac probleme că până la urmă este cum o vrea Dumnezeu… face totuși 20 de ani, nu mai e copil, e mare.

Am fost la un specialist împreună cu el ca să mă învețe să nu-i mai spun “copilul meu”, să-i spun “fiul meu”, că el nu mai este copilul meu… eram speriată un pic de pericolele societății noastre, cred că orice mamă normală la cap se gândește la ce trăim în zilele noastre. Dar el este un tip extrem de inteligent și de bun…", declara Anca Serea, în urmă cu ceva timp.