Cu ce probleme de sănătate se confruntă Cosmin Stanciu după Survivor România. Fostul faimos regretă că a părăsit competiția: ”Medicii și-au dat seama că nu mă pot întoarce pe traseu”

Cosmin Stanciu [Sursa foto: Captură Video] 16:47, iun 22, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Cosmin Stanciu a părăsit competiția Survivor România 2021 din motive medicale. Fostul faimos a întâmpinat probleme la unul dintre plămâni și astfel, medicii nu i-au mai dat acordul să intre pe traseele din Dominicană, pentru binele lui. Cosmin s-a întors în România, fiind prezent astăzi la Teo Show, unde a făcut dezvăluiri exclusive.

Citeste si: Cosmin Stanciu s-a întors în țară de la Survivor România și a făcut primele declarații: „Sunt persoane care dramatizează...”

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

” Este o experiență de viață, foarte grea, din punctul meu de vedere. Practic, eu când am mers acoolo nu m-am gândit că va fi chiar aât de greu. Sincer să vă zic, mă gândeam că poate o să avem și noi un săpun, un prosop, nu știu ceva..Și când am ajuns acolo pe acea insulă..cand am vazut ca nu avem absolut nimic, s-a instalat panica. Fiecare din noi aveam un feeling, dupa doua trei saptamani, pentru ca incepusem sa si slabim, nu mancam nimic, mancam doar acel miraculos cocos, despre care am vorbit noi toti. Sper sa nu mai vad cocos in viata mea. Neavand hrana, nu aveam unde sa dormim, nu aveam cum sa ne spalam...acolo ne spalam doar in mare si aveam pe noi tot timpul acea sare ramasa din apa. Nu ne-am spalat pana la unificarea noastra ”, a povestit Cosmin, despre experiența Survivor România 2021.

Cosmin Stanciu[Sursa foto: Instagram]

Cosmin Stanciu, despre problema medicală cu care se confruntă

Cosmin Stanciu a vorbit și despre problemele medicale cu care se confruntă și din cauza cărora a părăsit competiția fenomen de la Kanal D. Fostul faimos a mărturisit că urmează să-și facă alte investigații medicale pentru a urma un tratament. Cosmin regretă foarte mult faptul că nu a ajuns până în finala Survivor România, însă este conștient că starea lui de sănătate s-ar fi agravat dacă s-ar fi întors pe traseele din Dominicană.

Citeste si: Cosmin Stanciu are probleme grave de sănătate și este eliminat din competiția Survivor România 2021. „Un plămân este afectat!”

” Din pacate, pentru mine, a aparut o problema medicala chiar la ultimul joc in care am fost eu. Mi-a aparut o durere la musculatura spatelui, dar exact din senin. Primul meci in care am intrat am simtit putin, dar mie nu-mi place sa ma plang. Nu am bagat de seama, nu am spus nimanui. In schimb la al doilea joc, a inceput sa ma doara si mai tare si nu puteam respira. Am mai avut aceasta problema la musculatura spatelui. Nu mi-am dat seama ca poate fi si altceva. Dupa ce mi-am facut analize, de fapt era vorba si despre plamânul stang, care nu mai functiona cum trebuia. Medicii si-au dat seama ca nu ma mai pot intoarce inapoi pe traseu”, a mărturisit Cosmin Stanciu, despre problemele medicale pe care le are.