Cu ce probleme grave de sănătate se confruntă Nicoleta Voicu, după infecția cu virusul SARS-CoV-2: „E foarte riscant”

Nicoleta Voicu se confruntă cu probleme de sănătate destul de serioase, după ce a trecut prin infecția cu coronavirus. Fosta parteneră de viață a lui Gheorghe Turda a rămas cu sechele destul de grave în urma experienței cu COVID-19.

Este o perioadă cu atât mai grea pentru ea cu cât aceasta își dorea să evolueze pe plan profesional și să se pune în ordine cu lucrurile și pe plan personal.

Nicoleta Voicu: „U n cheag de sânge poate oricând să ajungă la creier, inimă sau plămâni și să fie fatal”

Interpreta de muzică populară a fost diagnosticată cu o problemă destul de serioasă, care îi poate pune chiar și viața în pericol. Aceasta are niște probleme de coagulare a sângelui și oricând un cheag poate să-i ajungă la un organ vital și să-i fie fatal! Aceasta trebuie să urmeze cu sfiențenie toate indicațiile medicului, iar în prezent are grijă la alimentație și își administrează o schemă de tratament cu medicamente naturiste. Starea ei de sănătate s-a agravat, însă, pe perioada cât a fost infectat cu coronavirus și a trebuit să stea în izolare la domiciliu.

Vânătăile au început să-i „explodeze” pe corp, căci inclusiv stresul îi agravează starea.

„Momentan sunt bine, după perioada această de Covid-19. Cu acele vânătăi sunt niște probleme ce țin de coagularea sângelui, de frică să ajung în spital, am învățat să le țin sub control acasă, deși sunt cu sabia deasupra capului, m-am împrietenit cu moartea. Am căutat variante de tratamente naturiste și deja totul a devenit un mod de viață. Trebuie să nu mănânc prăjit, să beau aproape zilnic suc de struguri, trebuie să mănânc somon, avocado. În perioada de izolare am mâncat ce am avut și mi-au explodat iar pe corp vânătăile.

Trebuie să mă țin și departe de toate subiectele care mă afectează pe sistem nervos. E foarte riscant, un cheag de sânge poate oricând să ajungă la creier, inimă sau plămâni și să fie fatal. Dar eu mi-am proiectat să trăiesc. Mă domină frica de a ajunge în spital, nu mai ai siguranță acolo, nici garanție, deși sunt convinsă că sunt și medici foarte buni. Încă nu am curaj să ajung la spital, deși există un tratament”, a declarat Nicoleta Voicu pentru Fanatik.

Nicoleta Voicu, primele declarații despre infecția cu coronavirus

Artista spune că nu știa că este infectată cu coronavirus, iar în urma unui test rapid i s-ar fi confirmat că nu are COVID-19. Totuși, starea ei de sănătate trăda infecția, așa că a sunat la salvare pentru a veni și a o testa cu un test PCR, care a dezvăluit că a contractat virusul SARS-CoV-2.

„Nu pot să descriu în cuvinte cum arată așteptarea ambulanței când ai această incertitudine a acestui virus. Eu făcusem un test rapid din farmacie, care ieșise negativ, dar starea mea de la o zi la alta era tot mai urâtă, să spun așa. Îi mulțumesc doamnei Elena Merișoreanu, pentru că a fost convingătoare într-o intervenție telefonică”, a declarat Nicoleta Voicu la un post de televiziune, după ce a ieșit din izolare.