Cu ce probleme s-a confruntat Andreea Ibacka, după ce a călcat pragul unui salon de înfrumusețare. Vizita la coafor s-a lăsat cu urmări serioase pentru soția lui Cabral: „Părul foarte ars”

In articol:

Andreea Ibacka a vorbit cu sinceritate despre o experiență de-a dreptul neplăcută, după ce a făcut o vizită la un salon de înfrumusețare. Se pare că vedeta s-a confruntat cu probleme serioase, deși a plătit bani grei pentru serviciile respective.

Iată că acum a povestit toată întâmplarea și le-a oferit femeilor un sfat prețios, atunci când aleg să se lase pe mâna specialiștilor în styling.

Citește și: Andreea Ibacka, gata să-i plătească lui Cabral cu aceeași monedă, după „escapadele” lui repetate! Blondina a făcut o promisiune neașteptată: „Câțiva ani de aici înainte o să mă vezi pe club”

Cu ce probleme s-a confruntat Andreea Ibacka, după o vizită la salonul de înfrumusețare?

Andreea Ibacka este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc, iar acest lucru se poate vedea cu ochiul liber. Soție, mamă, și actriță, vedeta reușește să se mențină în formă și să arate mai bine ca niciodată. Cu toate acestea, frumoasa blondină mărturisește că a avut un moment în care s-a confruntat cu anumite probleme în ceea ce privește aspectul fizic.

Mai exact, în urmă cu mai mult timp, aceasta a mers la salonul de înfrumusețare, unde a apelat la anumite servicii, însă nu s-a gândit că va avea parte de o experiență total neplăcută.

Se pare că după acea întâmplare, soția lui Cabral a rămas cu mai multe imperfecțiuni la unghii, iar podoaba sa capilară a avut de suferit.

Deși s-a chinuit mult să remedieze acele probleme, actrița se declară mulțumită în aceste momente, căci a găsit oameni profesioniști, la care apelează cu încredere.

Citeste si: „Nu faceți decât să mă ambiționați mai tare!” Bogdan Mocanu răspunde comentariilor negative, după ce a lansat noua piesă- kanald.ro

Citeste si: Imagini din dronă de la locul exploziei din Vrancea. Localnic: „Ne-au spus să fim pregătiți să plecăm”- stirileprotv.ro

„ Da, cu siguranță trebuie să treci prin mai multe încercări până găsești oamenii și tehnicile cu care rezonezi. Acum sunt mulțumită de rezultate pe care le obțin de mulți ani. Da, am avut, când se purta freza aia de tăiat cuticulele, și am avut luni întregi șanțuri pe cuticule. Am avut părul foarte ars, la salon, plătind bani foarte mulți, apoi m-am tuns. E important să apelăm la specialiști.” , a mărturisit Andreea Ibacka, în cadrul unei emisiuni televizate.

Andreea Ibacka [Sursa foto: Facebook]

Citește și: Cabral, adevărul despre relația pe care o au copiii lui cu Andreea Ibacka și Inoke, fiica din prima căsătorie: „Dacă ea vede fericirea așa, o susțin și-i țin pumnii”. Ce s-a întâmplat după ce au vizitat-o în Olanda

Vedeta și-a schimbat stilul vestimentar: „Imprimeuri mai puține”

Pe lângă dezvăluirile despre experiența neplăcută de la salonul de înfrumusețare, soția lui Cabral a vorbit și despre stilul său vestimentar. Se pare că și în garderoba sa a făcut anumite schimbări, în ultima vreme, căci mărturisește faptul că își achiziționează piese vestimentare de bază, pe care le accesorizează mult mai ușor.

Citeste si: „Eu vreau psihic să fiu bine, ca în egală măsură, psihic să îl fac bine pe copilul meu. Dacă vreau mâine, eu stau cu unul de 18 ani, că așa vreau eu.” Marcela Fota a vorbit despre partenerul său- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- O profesoară i-a rugat pe părinți să doneze banii de flori în scop caritabil: ”Am vrut să aduc o fărâmă de speranță în sufletul acestei mame”- stirilekanald.ro

Citeste si: "Acum văd cum karma lucrează. Doriane ești la fel de țepar ca Donca, doar că tu ca personaj faci mai mult rău copiilor". Dorian Popa, pus la zid! Ce a făcut și de ce este aspru criticat- radioimpuls.ro

De asemenea, ea a precizat că se axează pe haine mai simple, care au o singură culoare și mai puține imprimeuri.

„ Investesc, în ultima vreme, doar în piese basic, ușor de accesorizat. Merg pe piese monocrome, cu imprimeuri mai puține.”, a mai spus Andreea Ibacka, în cadrul emisiunii.

Andreea Ibacka [Sursa foto: Facebook]