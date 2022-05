Cu ce probleme s-a confruntat Gina Pistol, după ce a rămas gravidă! Nu avea voie nici să se ridice din pat: „Pierdeam sarcina”

In articol:

Gina Pistol și Smiley formează cea mai apreciată și iubită pereche din showbiz-ul autohton. Au încercat să-și țină relația secretă, însă zvonurile despre ei deveneau tot mai răsunătoare. Chiar și așa, cei doi au încercat să-și vadă în taină de dragostea lor.

Ba chiar au vrut ca anumite momente intime din viața lor privată să rămână departe de lumina reflectoarelor. Din păcate, informația conform căreia prezentatoarea TV era gravidă a ajuns la urechile cui nu trebuia, astfel că toată lumea a aflat la scurt timp.

„Pe părinții noștri i-am anunțat, frații. Ideea e că începutul sarcinii nu a fost ușor și e superstiția, care nu e neapărat o superstiție, până în 3 luni să nu vorbești despre asta și noi am preferat să ținem lucrurile între noi doi și așteptam să trecem peste prima perioadă a sarcinii ca să putem să anunțăm și am fi vrut să împărtășim cu familiile noastre momentul ăsta, dar s-a gândit cineva că ar fi mai potrivit să anunțe așa...

(...) E foarte nasol, că îți răpesc niște momente unice, irepetabile, doar pentru a face niște click-uri”, a spus Smiley într-un podcast.

Cei doi au povestit că a fost, poate, unul dintre cele mai grele momente pe care le-au traversat în viața lor de cuplu, căci era o perioadă destul de delicată pentru Gina Pistol, care

în fiecare zi se trezea cu teama că poate pierde copilul.

Gina Pistol, probleme mari la începutul sarcinii: „ O lună de zile am stat la pat”

Medicii nu-i dădeau aproape nicio șansă Ginei Pistol să rămână însărcinată, iar vestea că urmează să devină mamă a luat-o complet prin surprindere. Însă, din nefericire, vestea a venit la pachet și cu multe complicații. Pentru că risca să piardă copilul, medicii i-au interzis blondinei să se ridice din pat, iar în fiecare zi se trezea cu plină de temeri. Totodată, faptul că se aflase în presă despre sarcina ei îi alimenta toate grijile.

„În condițiile în care eu eram într-o perioadă extrem de grea. O lună de zile am stat la pat, riscam să pierd sarcina și cum să ne anunțăm părinții când nu știam pe ce drum suntem.

(...) Ținând cont că medicii mi-au zis că am 0,01 șanse sa rămân gravidă. Știința se bătea cap în cap cu... Nici când eram însărcinată nu mi venea sa cred ca sunt.

(...) O lună întreagă am stat doar în pat. Aveam voie să mă ridic din pat doar ca să mă duc la baie. Nici o sticlă cu apă nu aveam voie să ridic. Mă mai ridicam și ca să mă rog, iar asta m-a ajutat mult”, a spus Gina Pistol.

„Sarcina Ginei si copilul nostru e o minune, e un dar de la Dumnezeu, altfel nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat. Noi am primit tot momentul si toată povestea asta si am tratat fiecare moment si cu bune si cu rele fix cu mare bucurie, chiar dacă am trecut prin momente de panică, nervi, supărări, le-am primit fix cu bucurie”, a continuat Smiley.

Din fericire, însă, Gina Pistol și Smiley au trecut împreună peste toate greutățile, iar acum au o fetiță perfect sănătoasă, în vârstă de mai bine de un an.