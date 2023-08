Cu ce probleme se confruntă Elena Cârstea, la 6 luni de la atacul cerebral? Schimbările neașteptate care s-au produs în viața sa: ”Vreau să mai trăiesc”

In articol:

În urmă cu șase luni, Elena Cârstea a suferit un atac cerebral. De atunci și până în prezent, artista nu s-a refăcut complet și a fost nevoită să facă anumite schimbări în viața sa, care să îi aducă un plus de sănătate și vindecare.

Cu ce probleme se confruntă Elena Cârstea

Iată ce mărturisiri neașteptate a făcut!

Elena Cârstea se numără printre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară, iar în cariera sa a avut un mare succes. Cântăreața s-a mutat în America acum câțiva ani buni. Viața ei părea că este mai bună ca niciodată și că toate lucrurile îi merg bine. Se pare că totul s-a schimbat radical în urmă cu șase luni, atunci când a suferit un atac cerebral. După ce a trecut perioada critică, Elena Cârstea a început recuperarea, care nu este deloc ușoară. Din păcate, artista merge în baston și a renunțat la multe activități pe care le făcea înainte. Soțul i-a fost alături mereu, iar în prezent o sprijină și o ajută să treacă peste acest impas.

Recent, aceasta a mărturisit că se deplasează cu bastonul și că nu și-a revenit complet. Problemele majore cu care se confruntă artista sunt cele legate de mers, căci nu se poate deplasa fără ajutor.

De asemenea, ea a precizat și faptul că recuperarea va mai dura câteva luni.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: Fiica Madonnei calcă pe urmele mamei sale. Lourdes s-a pozat goală și a postat pozele pe rețelele de socializare| FOTO- stirileprotv.ro

„Tot cu bastonul cu cristale mă deplasez. Am deja trei, unul alb, unul negru și altul albastru. Îmi voi comanda și roz, ca să mă pot asorta. Din păcate, încă nu mi-am revenit complet… Am probleme cu deplasarea, merg greu. Ceea ce mă enervează, pentru că eu mereu am fost activă. Recuperarea va mai dura câteva luni bune, fac zilnic, la piscină”, a spus Elena Cârstea pentru cancan.ro.

Citește și: Elena Cârstea se confruntă cu probleme de sănătate! Ce s-a întâmplat cu celebra cântăreață: „Am rămas fără dinți”

Ce schimbări a făcut Elena Cârstea

În cadrul aceluiași interviu, Elena Cârstea a vorbit și despre anumite schimbări benefice, pe care le-a făcut în viața sa pentru a elimina pericolele și pentru a accelera vindecarea. Artista a mărturisit că s-a lăsat de fumat și de băut cafea, astfel că se poate considera ca o piesă de muzeu, potrivit spuselor ei.

Citeste si: „N-am crezut că o să îmi vină și mie rândul niciodată și mi-a venit rândul. Deci, trebuie să pleci.” Ce comportament avea Daniel Balaciu, atunci când venea vorba de mama lui- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Totul despre drogul cristal care a ucis-o pe tânăra de 16 ani la Neamț. Psihoterapeut: ”Îți ia senzația de foame și de sete, te ține treaz într-o stare euforică”- stirilekanald.ro

Citeste si: Lidia Buble, amintiri dureroase ”Am plâns și mi s-a părut că e sfârșitul lumii”- radioimpuls.ro

Vedeta a precizat că a ales să facă aceste schimbări pentru că vrea să mai trăiască, așa că prin eliminarea unor factori nocivi poate sta mai liniștită și fără stres.

„Nu mai fumez deloc. M-am lăsat brusc, pentru că vreau să mai trăiesc…Iar fără țigare, nici cafeaua nu mai are același gust… Nu mai am niciun viciu. Pot spune că sunt piesă de pus la muzeu, la Antipa”, a mai spus artista.