Cu ce probleme se confruntă fiica lui Nicole Cherry! „A fost agitată toată noaptea. Ne încărcăm cu multă răbdare”

In articol:

Nicole Cherry a devenit mămică pentru prima dată în urmă cu câteva zile, iar de când a ajuns cu fiica ei acasă simtă, în sfârșit, că este părinte cu normă întreagă. Dacă în urmă cu puțin timp, aceasta se lăuda că Anastasia este un bebeluș tare cuminte și o lasă nu doar să-și facă rutina de zi cu zi și

să doarmă toată noaptea, iată că lucrurile încep ușor, dar sigur să se schimbe.

Vedeta a povestit că micuța are colici și că greul de-abia începe pentru ea și pentru logodnicul ei, Florin. Aceasta se laudă cu partenerul ei de viață și spune că este un tată implicat. Anastasia este bucățică ruptă din el, iar ea se bucură enorm de acest lucru, căci știe cât de mult și-a dorit acesta o fetiță.

„ Nu pot să zic că am avut o noapte grea, dar au început și la noi, azi a fost bine, ieri nu prea. Ne încărcăm cu multă răbdare. Și-au făcut apariția colicii. A fost agitată toată noaptea, ea m-a serbat de la 12 noaptea. Tot primeam mesaje. Nu pot să zic că am avut o experiență traumatizantă, nici pe departe. Eu m-am bucurat de fetiță, nașterea a fost frumoasă, nu am avut niciun fel de problemă. Nu am mai simțit nimic, am privit-o și a trecut tot.

Mă ajută Florin foarte mult, mă așteptam să fie grijuliu cu noi, știam cum e cu pisica, mereu am comparat cu chestia asta. O divinizează, vrea să mă ajute. Seamănă cu el. E 100% fata lui tata, dar eu mă bucur. Știu cât își dorea Florin să avem o fetiță, e o perioadă extrem de frumoasă. Ne bucurăm că ne trezim, chiar și cu colicii, pentru că avem motiv să ne trezim”, a povestit Nicole Cherry la un post de televiziune.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Nicole Cherry [Sursa foto: Instagram]

Nicole Cherry, ținta criticilor pe internet: „ Am pus o poză în care era alăptată cu biberonul, m-au certat, m-am enervat foarte tare”

Proaspăta mămică a fost asaltată cu mesaje pe rețelele de socializare, după ce a pus o imagine în care o hrănea pe fiica ei cu lapte din biberon. Internautele imediat s-au sesizat din oficiu și au certat-o pe Nicole Cherry, explicându-i că bebelușul are nevoie, în primele zile din viață, de laptele matern și nu din cel de la farmacii. Vedeta spune că este alegerea ei de cum vrea să-și crească copilul și nu are nevoie de sfaturi de la necunoscuți.

Citeste si: Nicole Cherry împlinește 23 de ani. Cum arăta artista în urmă cu 8 ani când se lansa primul ei videoclip

„Eu nu o alăptez exclusiv la sân, îi dau și formulă. Am pus o poză în care era alăptată cu biberonul, m-au certat, m-am enervat foarte tare. Eu consider că în timpul sarcinii niciodată nu am vorbit prea mult și nici nu am exagerat.

Citeste si: Nicole Cherry, primele impresii după ce a ajuns cu fiica ei acasă! „Atunci vom simți cu adevărat că suntem părinți”

Mi se pare că fiecare mamă trebuie să învețe împreună cu copilul ei. O mamă trebuie să fie mamă pentru puiul ei, nu pentru alții pe internet. (…) Fiecare alege să își crească copilul într-un fel și trebuie să acceptăm acest lucru și să nu ne mai dăm cu părerea. Ar trebui să ne înțelegem, noi între noi”, a mai adăugat vedete.