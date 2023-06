Cu ce probleme se confruntă Larisa Drăgulescu înainte de a-și naște băiețelul? Fosta soție a lui Marian Drăgulescu va deveni mămică pentru a treia oară

In articol:

Larisa Drăgulescu așteaptă venirea pe lumea a celui de-al treilea copil. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu este însărcinată în șase luni și va mai avea un băiețel. Vedeta își va ține pruncul în brațe peste câteva luni, însă deocamdată se confruntă cu câteva probleme care îi dau bătăi de cap.

Larisa Drăgulescu a dezvăluit cum se simte, cu câteva luni înainte de a da naștere celui de-al treilea copil.

Pe fosta soție a lui Marian Drăgulescu o mai despart doar câteva luni de venirea pe lume a băiețelului ei, însă vedeta a povestit că se simte rău și că este mai tot timpul obosită. Sarcina nu este una ușoară pentru vedetă, care a mai declarat că se deplasează foarte greu, fiind însărcinată în șase luni.

„Sunt bine. Simt că e mai greu așa, mi se pare foarte grea burtica, o simt foarte grea și este din ce în ce mai greu. Abia aștept să treacă timpul, să nasc. Ziua mai trece cum mai trece, nu simt chiar așa de greu, dar noaptea îmi este foarte greu, nu dorm bine, nu mă odihnesc, este greu”, a povestit Larisa Drăgulescu în cadru unei emisiuni televizate.

Larisa Drăgulescu se pregătește să devină mamă pentru a treia oară

Larisa Drăgulescu mai are doi copii din căsnicia cu Marian Drăgulescu. Din relația celor doi au rezultat o fată și un baiat, Beatrice, care are acum 18 ani și Richard, în vârstă de 17 ani.

Fosta soție a lui Marian Drăgulescu va mai avea un băiețel cu actualul ei iubit. Pe rețelele de socializare, vedeta a dezvăluit că partenerul său a fost foarte entuziasmat când a aflat că va fi tătic și că relația lor este una foarte bună.

„A fost foarte fericit și foarte bucuros. Cred că este cel mai bucuros dintre toți pentru că el nu are alt copil. Oarecum ne-am mutat împreună, stăm mai mult împreună, stă cu mine în cea mai mare parte a timpului, are grijă de mine, mă ajută foarte mult cu orice am nevoie și este foarte atent. Ne merge foarte bine relația', a spus Larisa Drăgulescu, potrivit Viva.ro.

De asemenea, vedeta se consideră o femeie puternică și spune că este un act de curaj faptul că a decis să rămână însărcinată la vârsta de aproape 40 de ani, deși ultima sarcină a fost în urmă cu aproape 20 de ani.

„Au trecut aproape 20 de ani de la ultima sarcină. Sincer, nu-mi amintesc cum a fost sau dacă acum mi-e mai rău sau mai bine. E un act de curaj să dai naștere unui copil la aproape 40 de ani, dar dacă așa a fost să fie, am acceptat cu inima deschisă”, a declarat Larisa Drăgulescu pentru playtech.ro.