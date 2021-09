Cu ce se ocupă Alexandru Turcu, soțul Lamiei Beligan

In articol:

Lamia Beligan și Alexandru Turcu sunt împreună de trei ani, iar în luna mai a acestui an au făcut cununia civilă în secret, urmată de cea religioasă în luna iulie.

Cine este și cu ce se ocupă soțul Lamiei Beligan, Alexandru Turcu

Lamia Beligan și Alexandru Turcu trăiesc o frumoasă poveste de iubire de trei ani. Cei doi s-au decis să facă mare pas după ce actorul a cerut-o în căsătorie în urmă cu ceva vreme. Cununia civilă a avut loc în luna mai a acestui an într-un cadru restrâns, iar în luna iulie cei doi au făcut și cununia religioasă.

“Ne-am gândit că, dacă după trei ani de conviețuire, încă ne mai dorim la fel de mult să trăim împreună, atunci… Let’s Do It! Nu starea civilă a contat, ci mai ales primirea binecuvântării Lui Dumnezeu în taina cununiei. S-a întâmplat că el m-a cerut și… eu l-am amânat!

Lamia Beligan împreună cu Alexandru Turcu[Sursa foto: Facebook]

Eu am mai fost căsătorită, am trecut prin experiența asta și nu eram așa dornică să o reeditez, așa că am zis că, dacă o mai fac, trebuie să fiu foarte sigură, să îmi doresc foarte tare lucrul ăsta.”, a spus Lamia Beligan.

Alexandru Turcu este actor la Teatrul Național din București din anul 2014. Cei doi împart aceeași dragoste pentru actorie, iar împreună au aceleași visuri și planuri de viitor.

În cadrului unui interviu, actrița Lamia Beligan a recunoscut că partenerul ei de viață este un om cald și curat la suflet, iar acest lucru a făcut-o să creadă din nou în iubire, fiind la cea de-a doua căsnicie.

„S-au întâlnit doi oameni singuratici. El era în lumea lui, cu cărțile. L-am simțit din prima clipă că este un om cu inima curată. Ăsta cred că a fost atuul lui principal, pe lângă intelectul deosebit, sufletul lui pur. Asta mi s-a părut extraordinar. În lumea asta de oameni ipocriți și duplicitari e foarte rar să găsești un om pur”, a adăugat actrița.

Lamia Beligan s-a nascut pe 23 august 1966, în București, și este fiica regretatului actor Radu Beligan. A absolvit Academia de Teatru și Film București în anul 1990 și a debutat la Teatrul Național din Craiova, cu rolul Honey din „Cui i-e frică de Virginia

Woolf?” de Edward Albee.

